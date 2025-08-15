Путин и Трамп встретятся в пятницу на Аляске. Чего можно ожидать от саммита?

В пятницу на Аляске состоится личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Российский лидер, по мнению аналитиков, уже получил то, что хотел — дипломатическую реабилитацию на мировой арене. Любые рассуждения о том, чего в ходе этих переговоров хочет добиться президент США, осложняются его непоследовательными заявлениями и действиями.

Трамп примет Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски с населением около 300 тысяч человек.

Как заявил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, начало переговоров запланировано на 22:30 по Москве: сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем — с участием делегаций по формуле «пять на пять».

В состав российской делегации вошел Ушаков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации, как заявил Ушаков, также уже определен, но ее участников он называть не стал.

Ожидается, что Трамп и Путин «скажут несколько слов» журналистам перед началом встречи, а по ее итогам проведут совместную конференцию.

Какими могут быть предложения

Договоренность о первом с 2021 года американо-российском саммите на высшем уровне стала итогом встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Уиткофф прилетел в Москву 6 августа, а 8 августа должен был истечь срок ультиматума, о котором президент США объявил в конце июля. Тогда, после серии безрезультатных телефонных разговоров с Путиным, Трамп заявил, что разочарован в российском лидере и дает ему 10 дней, чтобы показать, что тот действительно хочет мира.

В противном случае, пригрозил Трамп, США введут против России новые санкции, а также применят «очень жесткие тарифы» против ее торговых партнеров.

Однако после встречи Уиткоффа с Путиным риторика Трампа снова смягчилась. Он назвал переговоры в Москве «очень продуктивными» и заявил, что его спецпосланник добился «значительного прогресса».

В свою очередь помощник российского президента Ушаков заявил, что Кремль получил от Уиткоффа «вполне приемлемое предложение».

Что это за предложение, до сих пор непонятно.

Незадолго до объявления о том, что встреча Трампа с Путиным пройдет на Аляске, президент США заявил, что сделка между Россией и Украиной может предполагать некий обмен территориями. В понедельник, 11 августа, президент США повторил свое заявление, добавив, что в этом «обмене» будут как негативные, так и позитивные, по его мнению, моменты для Украины.

На следующий день газета Daily Telegraph написала, что Украина может согласиться уступить России уже захваченные ею территории, что означало бы передачу ей фактического контроля над оккупированными районами в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также над аннексированным Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью Daily Telegraph, заявил, что он «достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле»: «Забрасывается [идея]: "Готова ли Украина обменять…" Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения».

Зеленский заявил, что Киев не согласится на сделку, которая потребует вывода войск с востока страны, подчеркнув, что это лишило бы Украину обширной линии обороны в регионе и облегчило России возможность в будущем продвинуться вглубь страны.

Территориальные вопросы, как подчеркнул Зеленский, можно будет обсуждать только после прекращения огня и получения Украиной гарантий безопасности.

По информации Wall Street Journal, в одном из своих телефонных разговоров с европейскими союзниками Уиткофф сообщил им, что Россия выступила с предложением о двухэтапной сделке. Первый этап подразумевает вывод украинских войск из Донецкой области и заморозку линий фронта, а на втором — Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который впоследствии будет обсуждаться с Зеленским, сообщили европейские чиновники на условиях анонимности.

По данным WSJ, европейские страны и Украина представили ответное предложение, с которым ознакомили вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кита Келлога.

Оно заключается в следующем: во-первых, сначала должно быть прекращение огня, а уже затем обмен территориями; во-вторых, уступки должны быть взаимными — если Украина уступает России какие-либо территории, то получает от России другие. Так, если Украина оставит Донецкую область, то взамен российские войска должны уйти из Запорожской и Херсонской областей, заявили некоторые источники издания.

Россия считает территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей своими и закрепила это в своей Конституции, и теперь этот довод приводится российскими чиновниками как объяснение невозможности возвращения их Украине.

По мнению политолога Татьяны Становой (в реестре «иноагентов»), Путин может предложить следующую схему: вывод российских войск из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, уход Украины из Донецкой и Луганской областей и замораживание линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, пока ничто не указывало на то, что Путин готов отказаться от какой-либо из своих главных целей — добиться отказа Украины от вступления в НАТО, ее демилитаризации, а также «денацификации», то есть отстранения от власти нынешнего президента, правительства и парламента, которые Кремль считает «нацистскими».

Ни в Белом доме, ни в Кремле детали договоренностей, о которых писали СМИ, не комментировали. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, предстоящий саммит на Аляске должен стать «упражнением на умение слушать».

Предупреждения европейцев

В среду европейские лидеры, обеспокоенные непредсказуемостью исходов саммита на Аляске, провели онлайн-встречу с Трампом, ради которой Зеленский прилетел в Берлин.

Европейские лидеры, стараясь не вызывать недовольства Трампа, неоднократно подчеркивали, что поддерживают его мирные инициативы, но при этом настаивали: любые договоренности, касающиеся будущего Украины, должны обсуждаться только при ее участии.

Европейцы надеялись, что эта встреча хотя бы частично сбалансирует предстоящие переговоры Трампа с Путиным и даст им возможность донести до президента США, какие риски может нести заключение перемирия в ущерб интересам Киева.

Удалось ли им это в полной мере, сказать сложно. В целом, о беседе с Трампом европейцы отозвались положительно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с президентом США «очень хорошим», а организатор виртуальной встречи, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «надежда на мир в Украине есть».

Сам Трамп также заявил, что провел «очень хороший разговор» с европейскими лидерами, и предложил трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины, если саммит с Путиным на Аляске пройдет удачно.

Если же Путин не согласится на прекращение огня, то Россию ожидают «очень серьезные последствия», в очередной раз пригрозил президент США.

Вечером в среду американский телеканал NBC News, ссылаясь на анонимных собеседников, сообщил, что во время онлайн-саммита Трамп заверил Зеленского и европейских лидеров в том, что не собирается обсуждать с Путиным территориальные вопросы и сосредоточится исключительно на достижении прекращения огня.

При этом некоторые европейские лидеры после разговора с президентом США пришли к выводу, что Трамп «не испытывает особого оптимизма в отношении результатов своей встречи с Путиным», рассказали источники NBC.

В чем Путин уже победил

Как отмечают многие аналитики, уже тот факт, что Трамп принимает Путина в США после долгих попыток Запада его изолировать — это уже маленькая победа российского лидера.

«Первое, чего Путин хочет от этого саммита, он уже получил. А именно — признание. Признание со стороны самой мощной страны мира, США, что попытки изолировать российского лидера провалились. Теперь Москва может утверждать, что Россия снова вернулась за главный стол мировой политики», — считает редактор Би-би-си по России Стив Розенберг.

В том, что саммит проходит на Аляске, есть и историческая символика, отмечает Розенберг. По его мнению, продажа Аляски царской Россией США в XIX веке используется Москвой как оправдание того, что в XXI веке государственные границы тоже можно менять силой.

Тем временем на фронте усиливается давление российских войск на ВСУ. За несколько дней до американо-российского саммита положение украинских военных существенно ухудшилось сразу на нескольких участках.

По сообщениям источников с обеих сторон, российские войска совершили внезапный бросок к северу от Покровска, вклинившись в украинские позиции сразу на 10 километров. Кроме того, продвижение россиян отмечается и на ряде других направлений.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.