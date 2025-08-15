Путин перед встречей с Трампом прилетел в Магадан

Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед поездкой на Аляску - в пятницу вечером глава РФ должен встретиться с Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Сообщается, что расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около трех тыс. километров - полетное время между городами составляет около четырех часов.

Как пишет издание, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а после займется российско-американскими делами.

По информации ТАСС, Путин перед поездкой в США посетит завод "Омега-Си", спорткомплекс "Президентский", общественно-культурный центр парка "Маяк", а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет совещание и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Она запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А сегодня стали известны детали встречи. Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится.

Также Трамп заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.