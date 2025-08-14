Трамп пригрозил России последствиями в случае отказа от перемирия

Трамп заявил, что Россия столкнется с последствиями со стороны Соединенных Штатов, если 15 августа на саммите не согласится на прекращение огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Будут очень серьезные последствия. Да», — предупредил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Прямой эфир его выступления вел телеканал Fox.

Встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным 15 августа пройдет на Аляске. Лидеры двух стран обсудят урегулирование конфликта в Украине.

Трамп предложил сразу после саммита на Аляске провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу — между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал глава Белого дома.

Свежая публикация по теме: Что предложит Трамп Путину на Аляске, выяснил Telegraph

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.