Трамп пригрозил России последствиями в случае отказа от перемирия
Опубликовано:
Трамп заявил, что Россия столкнется с последствиями со стороны Соединенных Штатов, если 15 августа на саммите не согласится на прекращение огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
«Будут очень серьезные последствия. Да», — предупредил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Прямой эфир его выступления вел телеканал Fox.
Встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным 15 августа пройдет на Аляске. Лидеры двух стран обсудят урегулирование конфликта в Украине.
Трамп предложил сразу после саммита на Аляске провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу — между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал глава Белого дома.
- "Наши отношения не взаимны": о чем Трамп говорил в письме Токаеву, объяснил Жумангарин
- Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2275011-tramp-prigrozil-rossii-posledstviyami-v-sluchae-otkaza-ot-peremiriya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах