Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

Премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается на сайте Камбоджийского агентства печати, премьер-министр Камбоджи Хун Манет подал письмо о выдвижении Трампа в знак признания его исторического вклада.

"Я, как премьер-министр королевства Камбоджа, имею большую честь официально выдвинуть достопочтенного Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в достижение мира во всем мире", - написал премьер в своем письме от 7 августа.

Самдек Типадеи подчеркнул, что эта номинация отражает не только его признательность, но и искреннюю благодарность народа Камбоджи за решающую роль Трампа в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом.

"Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами", - заявил он.

Самдек Типадей добавил, что это лишь один из примеров исключительных достижений президента Трампа в деэскалации напряженности в некоторых из самых нестабильных регионов мира.

"По этим причинам я надеюсь, что выдвижение достопочтенного Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира будет рассмотрено положительно", - заключил он.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию. Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах. Позже стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

Также премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

А в правительстве Таиланда заявили, что 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей.

28 июля Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - сообщалось, что соглашение вступит в силу в полночь 29 июля.

