Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: JIM WATSON/AFP

    Премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

    Как сообщается на сайте Камбоджийского агентства печати, премьер-министр Камбоджи Хун Манет подал письмо о выдвижении Трампа в знак признания его исторического вклада.

    "Я, как премьер-министр королевства Камбоджа, имею большую честь официально выдвинуть достопочтенного Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в достижение мира во всем мире", - написал премьер в своем письме от 7 августа.

    Самдек Типадеи подчеркнул, что эта номинация отражает не только его признательность, но и искреннюю благодарность народа Камбоджи за решающую роль Трампа в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом.

    "Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами", - заявил он.

    Самдек Типадей добавил, что это лишь один из примеров исключительных достижений президента Трампа в деэскалации напряженности в некоторых из самых нестабильных регионов мира.

    "По этим причинам я надеюсь, что выдвижение достопочтенного Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира будет рассмотрено положительно", - заключил он.

    Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

    Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию. Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

    А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах. Позже стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

    Также премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

    А в правительстве Таиланда заявили, что 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей.

    28 июля Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - сообщалось, что соглашение вступит в силу в полночь 29 июля.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.