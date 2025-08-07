jitsu gif
    Белый дом снова анонсировал выступление Дональда Трампа с речью

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп выступит с обращением на необъявленную тему, об этом говорится в расписании на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

    По данным Белого дома, Трамп выступит с речью в Восточной комнате 7 августа, в 16 часов дня по местному времени.

    В Казахстане в это время уже наступит 8 августа, ознакомиться с речью Трампа можно будет после 01:00 часов.

    Отметим, что никаких других подробностей предстоящего выступления не приводится.

    Напомним, накануне Белый дом также анонсировал, что Дональд Трамп выступит с заявлением по неизвестной теме.

    После, во время самого выступления, Трамп назвал себя практически единственным президентом, который "жертвует свою зарплату". Он также рассказал, на какие цели пошли заработанные им деньги. Также СМИ отвечали, что вчера Трамп принял решение относительно новых антироссийских санкций.

    Недавно Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном преемнике, назвал наиболее вероятным вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    До этого он назвал себя "президентом мира" после разговора с властями Таиланда и Камбоджи и заявил, что за полгода положил конец множеству войн в мире.

