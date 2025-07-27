Камбоджа и Таиланд согласились прекратить огонь после переговоров с Трампом

Премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа в прекращении огня между Камбоджей и Таиландом, передает NUR.KZ.

Об этом премьер Камбоджи Гун Манет написал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Он сообщил, что в субботу вечером говорил по телефону с Дональдом Трампом по поводу вооруженных боев на границе Камбоджи и Таиланда.

По словам Манета, Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и мира между двумя странами, на что премьер ответил - Камбоджа согласна с просьбой о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя армиями. (...)

"Позитивные новости, полученные от Дональда Трампа после дискуссии с премьер-министром Таиланда Пхумтамом Уэчаячаи: тайская сторона также согласилась на просьбу о немедленном прекращении огня. Это позитивная новость для военных и народа обеих стран", - пишет Гун Манет.

"Надеюсь, тайская сторона не изменит эту позицию снова, как это произошло 24 июля", - отмечает он.

Также Гун Манет пишет, что поручил своему заместителю, министру иностранных дел и международного сотрудничества, обсудить с госсекретарем США, Марко Рубио, и помочь ему согласовать с министром иностранных дел Таиланда прекращение конфликта.

В конце публикации премьер Камбоджи благодарит Трампа за инициативу и посредничестве в заключении мира между странами.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию.

Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах.

Сегодня стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

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