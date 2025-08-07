Россия и США договорились провести встречу между Путиным и Трампом

Россия и США договорились, что лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу, ориентировочно, на следующей неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По сведениям издания, информацию о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет в ближайшие дни, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал он.

По словам Ушакова, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка.

Место проведения встречи согласовано, о нем объявят несколько позже.

Напомним, вчера сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.

После президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным - он назвал встречу "продуктивной".

До этого Трамп заявил, что сейчас его цель - вывести страну из военного конфликта в Украине.

А сегодян Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.