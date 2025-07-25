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    Конфликт Таиланда и Камбоджи: что известно на текущий момент

    Опубликовано:

    Военные Камбоджи
    Военные Камбоджи. Фото: TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images

    Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

    Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи созвало экстренное совещание с главами иностранных дипломатических миссий в своей столице - Пномпене. Ожидается, что они обсудят эскалацию конфликта с Таиландом, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены причины конфликта, а также поиски дипломатического решения.

    Также, по информации издания, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей.

    Помимо этого сегодня состоится заседание СБ ООН по эскалации между Таиландом и Камбоджей - подчеркивается, что оно будет закрытым. Информацию об этом подтвердили в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации.

    По информации The Guardian, Таиланд эвакуировал более 130 000 человек вдоль камбоджийской границы на фоне сообщений о вероятности полномасштабной войны.

    По словам таиландского военного чиновника, боевые действия происходят в 12 местах вдоль спорной границы, что является расширением конфликта, вспыхнувшего днем ранее.

    Отмечается, что недавняя напряженность на границе впервые возникла в мае, когда войска на короткое время обменялись огнем в спорном районе, убив камбоджийского солдата. Это привело к ответным мерам с обеих сторон.

    По информации Khmer Times, Камбоджийское управление гражданской авиации предупреждает авиакомпании о необходимости избегать полетов в зонах боевых действий в Камбодже и Таиланде, но рейсы между двумя странами выполняются в штатном режиме.

    Несмотря на столкновения, которые начались 24 июля, в ведомстве подтвердили, что рейсы "Пномпень-Бангкок" и "Сиемреап-Бангкок" 25 июля выполняются, как обычно.

    Также издание пишет, что Минобороны Камбоджи заявило, что тайская армия нанесла удары по семи населенным пунктам, используя кассетные боеприпасы, что запрещено международным правом и является военным преступлением.

    Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. СМИ сообщают, что после произошедшего власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.

    Отмечается, что территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая. Тогда в перестрелке на спорном участке погиб камбоджийский военнослужащий. Стороны обвиняли друг друга в начале перестрелки, однако до четверга 24 июля воздерживались от военной эскалации конфликта.

    Вчера министр здравоохранения Таиланда заявил о гибели 11 гражданских из-за ударов Камбоджи.

    "Русская служба Би-Би-Си" рассказала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию.

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