Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после пяти дней боев

В ходе переговоров в Малайзии лидеры Камбоджи и Таиланда договорились прекратить боевые действия, которые начались на прошлой неделе и стали самым масштабным столкновением между странами за последние десять лет.

Переговоры прошли в Путраджае под эгидой премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который сейчас председательствует в региональном блоке АСЕАН. Камбоджа и Таиланд согласились прекратить боевые действия и возобновить прямые контакты.

«Немедленное и безусловное прекращение огня» вступит в силу в полночь 29 июля, заявил Анвар, открывая пресс-конференцию вместе с лидерами Таиланда и Камбоджи. «Это окончательно», — добавил он.

«Сегодня у нас была очень хорошая встреча и очень хорошие результаты, которые дают надежду немедленно остановить боевые действия, приведшие к гибели и ранениям многих людей, а также к массовым переселениям», — заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай, который перед переговорами в Малайзии выражал сомнения в искренности намерений Камбоджи, заявил, что Бангкок согласился на перемирие, которое «будет добросовестно исполнено обеими сторонами».

Таиланд и Камбоджа обвиняли друг друга в начале боевых действий на прошлой неделе, которые затем переросли в артиллерийские обстрелы и авиаудары со стороны Таиланда вдоль общей сухопутной границы двух стран длиной около 800 км.

С момента начала боевых действий на границе 24 июля по меньшей мере 33 солдата и мирных жителя были убиты, а тысячи граждан Таиланда и Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома.

Анвар предложил провести переговоры о перемирии вскоре после того, как затяжной территориальный спор вылился в открытый конфликт. Китай и США также выразили готовность помочь в урегулировании.

Президент США Дональд Трамп в выходные позвонил лидерам обоих государств, призывая их уладить разногласия, и предупредил, что не будет заключать торговые соглашения с ними, если они не прекратят боевые действия.

В своей соцсети Truth Social он написал, что обе страны «договорились немедленно встретиться и быстро выработать режим прекращения огня и, в итоге, МИР!».

Суть конфликта

Уже более века Таиланд и Камбоджа оспаривают принадлежность территорий, на которых расположены древние храмы Кхмерской империи Прэахвихеа и Та Моан Тхом.

Граница между двумя странами была в основном определена, когда Камбоджа стала частью французского Индокитая во второй половине XIX века.

В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Прэахвихеа принадлежит Камбодже, но столкновения на границе близ спорных районов не прекратились.

В последние месяцы, после того, как в мае в результате короткой перестрелки был убит камбоджийский солдат, напряженность в отношениях двух стран стала нарастать.

Обе стороны усилили присутствие войск на границе на фоне полномасштабного дипломатического кризиса, поставившего хрупкое коалиционное правительство Таиланда на грань краха.

В четверг, 24 июля, на границе начались боевые действия, которые всего за четыре дня переросли в самые ожесточенные столкновения между двумя странами за последние десять лет.

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