Военное положение ввели в восьми районах Таиланда

Таиланд объявил о введении военного положения на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами. Особый режим действует в восьми районах страны.

Как сообщает РБК, ссылаясь на тайский источник Thai PBS, Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей. Из текса заявления Командования пограничной обороны следует, что такое решение было принято "в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности".

"В связи с тем, что, как выяснилось, Камбоджа применяет вооруженную силу и оружие для вторжения в Королевство Таиланд вдоль всей границы, стало неизбежным привлечение сил военных, полиции и гражданских служб и всего народа Таиланда к защите страны от внешней угрозы", - приводит текст заявления РИА Новости.

Военное положение ввели в семи районах провинции Чантхабури и одного района провинции Трат:

Чантхабури;

Тха Май;

Макхам;

Лем Сингсинг;

Кенг Ханг Мэо;

На Яй Ам;

Кхао Китчакут;

Кхао Саминг.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию.

Сегодня мы сообщали, что Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

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