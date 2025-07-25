Военное положение ввели в восьми районах Таиланда
Опубликовано:
Таиланд объявил о введении военного положения на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами. Особый режим действует в восьми районах страны.
Как сообщает РБК, ссылаясь на тайский источник Thai PBS, Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей. Из текса заявления Командования пограничной обороны следует, что такое решение было принято "в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности".
"В связи с тем, что, как выяснилось, Камбоджа применяет вооруженную силу и оружие для вторжения в Королевство Таиланд вдоль всей границы, стало неизбежным привлечение сил военных, полиции и гражданских служб и всего народа Таиланда к защите страны от внешней угрозы", - приводит текст заявления РИА Новости.
Военное положение ввели в семи районах провинции Чантхабури и одного района провинции Трат:
- Чантхабури;
- Тха Май;
- Макхам;
- Лем Сингсинг;
- Кенг Ханг Мэо;
- На Яй Ам;
- Кхао Китчакут;
- Кхао Саминг.
Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.
Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию.
Сегодня мы сообщали, что Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2269068-voennoe-polozhenie-vveli-v-vosmi-rayonah-tailanda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах