Бои вспыхнули на границе Таиланда и Камбоджи: в Таиланде заявили о погибших

На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Таиландские СМИ со ссылкой на военных сообщали, что сначала на границе появился военный беспилотник Камбоджи, после этого к внешнему периметру расположения подошли военнослужащие сухопутных войск Камбоджи, вооруженные, помимо автоматического оружия, ручными гранатометами.

"Военнослужащие Таиланда обратились к ним с требованием отойти во избежание эскалации конфликта", - сообщает телеканал, добавляя, что через час после этого инцидента с камбоджийской стороны был открыт огонь из артиллерии по расположению таиландского подразделения.

The video was recorded from the Cambodian side, showing weapons being fired at civilian homes on the Thai side, causing injuries and damage. In response, Thai soldiers were forced to retaliate this morning.#Combodia #Thailand pic.twitter.com/QBRX6hwXfW — TAU (ต้อ) (@NC31Aug) July 24, 2025

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 24, 2025

В итоге военные обеих стран применили автоматы, ствольную артиллерию, а камбоджийская сторона нанесла удары по территории таиландских провинций Сисакет и Сурин. В ответ Таиланд нанес авиаудары по камбоджийским войскам - для этого были направлены шесть самолетов F-16.

Позже в Таиланде заявили, что в результате ударов военных Камбоджи есть погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц. Их точное число не называется.

Таиландские СМИ сообщают, что после произошедшего власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей. Речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

#Breaking

Cambodia & Thailand exchange fire in fresh border clashes, says Cambodian ministry#Cambodia #Thailand

Thailand recalls ambassador to Cambodia amid border tensions

Governing party says it has downgraded ties with Cambodia after a landmine incident that injured a Thai… pic.twitter.com/fOEv3LqeKj — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala) July 24, 2025

Как отмечает издание, территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая. Тогда в перестрелке на спорном участке погиб камбоджийский военнослужащий. Стороны обвиняли друг друга в начале перестрелки, однако до четверга 24 июля воздерживались от военной эскалации конфликта.

