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    Новости русской службы Би-би-си

    Стычки на границе Камбоджи и Таиланда: из-за чего возник конфликт и к чему он может привести?

    Опубликовано:

    Военный в Камбоджи
    Военный в Камбоджи. Иллюстративное фото: Paula Broinstein/Getty Images

    В ночь на четверг произошло столкновение между войсками Таиланда и Камбоджи на спорном участке границы. Обе стороны обвинили друг друга в начале агрессии. В чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию?

    Что произошло?

    Столкновения произошли в ночь на 24 июля около древнего храма Та Моан Тхом. Он находится на территории Таиланда, рядом с оспариваемыми Камбоджей участками.

    По данным властей Таиланда, в результате погибли 12 граждан страны: 11 мирных жителей (в том числе подросток и восьмилетний ребенок) и один военных.

    Власти Камбоджи о жертвах со своей стороны пока не сообщали.

    По словам пресс-секретаря Министерства обороны Таиланда Сурасанта Конгсири уточнил, бои продолжаются как минимум в шести пунктах вдоль границы.

    Власти Таиланда решили эвакуировать жителей четырех провинций на границе с Камбоджей: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

    Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

    Армия Таиланда заявляет, что именно камбоджийские войска открыли огонь возле храма Та Моан Тхом. Однако в Минобороны Камбоджи утверждают, что солдаты действовали в целях самообороны и открыли огонь в ответ на обстрел со стороны Таиланда.

    Камбоджа также обвинила Таиланд в использовании тяжелых вооружений и нанесении авиаудара по своей территории. Власти страны назвали действия Таиланда «жестокой и незаконной агрессией» и «вопиющим нарушением Устава ООН и основополагающих принципов международного права».

    Таиланд официально подтвердил, что шесть истребителей F-16 нанесли удары по военным целям в приграничной зоне.

    В Минобороны Камбоджи заявляют, что удары были нанесены не только по военным объектам — две бомбы были сброшены на дорогу.

    Бангкок в то же время обвинил армию Камбоджи в обстреле гражданских объектов, в том числе больниц.

    Утром в четверг Таиланд объявил о закрытии границы с Камбоджей. Посольство страны в Пномпене призвало своих граждан покинуть Камбоджу, а тех, кто намеревался ее посетить, перенести свои поездки.

    В чем суть конфликта?

    Бангкок и Пномпень оспаривают принадлежность территорий храмовых комплексов Прэахвихеа и Та Моан Тхом уже более ста лет.

    Граница между двумя странами была в основном определена, когда Камбоджа стала частью французского Индокитая во второй половине XIX века.

    В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Прэахвихеа принадлежит Камбодже, но столкновения на границе близ спорных районов не прекратились.

    В 2008 году Пномпень попытался зарегистрировать храм XI века, который находится на спорной территории, в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Это привело к эскалации конфликта; в результате стычек в последующие годы семь человек (как гражданских, как и военных) погибли с обеих сторон.

    В последние несколько месяцев напряженность в отношениях двух стран нарастала после того, как в мае этого года солдат из Камбоджи погиб в результате столкновения.

    Власти Таиланда заявили, что военный подорвался на мине. После этого инцидента Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и выслал посла Камбоджи из страны.

    Камбоджа по мере развития конфликта запретила импорт фруктов и овощей из Таиланда, а также запретила показ тайских фильмов. Работа многих КПП на границе двух стран была приостановлена или ограничена.

    Незадолго до эскалации Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин в районе спорной приграничной зоны.

    Что дальше?

    И.о. премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай сказал, что конфликт с Камбоджей остается тонким вопросом и к нему надо подходить осторожно и в рамках международного права.

    Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что Пномпень хочет мирного разрешения конфликта.

    «Камбоджа всегда придерживалась позиции мирного решения проблем, но в данном случае у нас нет иного выбора, кроме как ответить при помощи вооруженных сил на вооруженную агрессию», — написал он в фейсбуке.

    Подобные столкновения случались и раньше. Как правило, они быстро деэскалировались. Корреспондент Би-би-си Джонатах Хед полагает, что так будет и на этот раз.

    Однако, предупреждает он, сейчас в обеих странах не хватает лидеров, у которых было бы достаточно влияния и уверенности, чтобы выйти из конфронтации.

    Безопасно ли ехать в Таиланд и Камбоджу?

    На данный момент столкновения происходят на небольшой территории.

    МИД Великобритании предупреждает туристов, что на границе между Таиландом и Камбоджей стоит проявлять особую бдительность и следовать советам местных властей. Однако общей рекомендации не посещать эти страны пока нет.

    Госдеп США и власти Канады тоже пока не стали обновлять свои рекомендации по Камбодже и Таиланду на фоне новых столкновений.

    Китай тем временем призвал граждан, находящихся в Камбодже, избегать пограничных с Таиландом регионов.

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