Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи: погибли не менее 22 человек

В правительстве Таиланда заявили, что 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей, передает NUR.KZ.

На официальном сайте правительства страны опубликованы последние данные о ходе конфликта на границе с Камбоджей. Сообщается, что за последние сутки всего было зафиксировано семь ключевых районов боевых действий.

По данным тайского правительства, атаки камбоджийцев все еще представляют угрозу для приграничных общин.

"Ситуация остается крайне напряженной, и ожидается, что Камбоджа, возможно, готовится к крупной военной операции перед началом переговоров", - заявили в Таиланде.

Также опубликована сводка о жертвах столкновений. Сообщается, что погибли 14 мирных жителей, тяжело ранены 12. Кроме того, погибли 8 военных, ранены 103 человека. Всего среди военных пострадали 111 человек.

"В общей сложности 139 646 мирных жителей были эвакуированы из зон повышенного риска в убежища в семи провинциях", - добавили в правительстве.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию. Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах. Накануне стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

Также вчера премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

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