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    Конфликт Камбоджи и Таиланда приостановился из-за дождей

    Опубликовано:

    Военные Таиланда
    Военные Таиланда. Фото: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

    Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбождей, начавшийся в середине недели, приостановился из-за проливных дождей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Nation Thailand.

    Как пишет издание, проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

    "Несмотря на затишье, вызванное погодными условиями, гуманитарный кризис продолжает обостряться. Власти Таиланда эвакуировали из районов риска больше 97 тыс. мирных жителей, что на 9 тыс. больше, чем сообщалось ранее, и разместили их в назначенных пунктах сбора гражданского населения в четырех провинциях", - сообщают авторы материала.

    Отмечается, что конфликт уже нанес значительный ущерб гражданским районам.

    "Временное прекращение огня предоставляет кратковременную передышку как военным, так и гуманитарным работникам, оказывающим помощь перемещенному населению. Однако, поскольку обе армии сохраняют свои позиции, ситуация остается нестабильной и может обостриться после улучшения погодных условий", - отмечает издание.

    Тайские власти продолжают внимательно следить за ситуацией, одновременно координируя усилия по эвакуации для обеспечения безопасности гражданского населения в пострадавших приграничных районах.

    Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

    Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию.

    Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

    А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах.

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