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    Крупнейший за многие годы пакет санкций против Ирана ввела администрация Трампа

    Опубликовано:

    Белый дом в Вашингтоне
    Белый дом. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Министерстве финансов США заявили, что страна вводит крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана, передает NUR.KZ. В список вошли десятки лиц.

    По данным министерства, крупнейший с 2018 года пакет санкций, вносит в список более 50-ти физических и юридических лиц, входящих в обширную судоходную империю, контролируемую Мохаммадом Хоссейном Шамхани (Хоссейном).

    "Хосейн - сын Али Шамхани, главного политического советника Верховного лидера Ирана, использует коррупцию, используя политическое влияние своего отца на высших уровнях иранского режима, для строительства и эксплуатации огромного флота танкеров и контейнеровозов. Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли", - сказано в заявлении.

    По данным министра финансов Скотта Бессента, более 115 санкций из пакета являются крупнейшими с момента начала администрацией Трампа кампании "максимального давления на Иран".

    "Эти действия ставят Америку на первое место, поскольку они направлены против элиты режима, получающей прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов", - заявил Бессент.

    Кроме того, государственный департамент США вносит в список 20 организаций за их участие в торговле и транспортировке иранской нефти и нефтехимической продукции.

    Напомним, несколько дней назад Трамп пообещал вновь ударить по ядерным объектам Ирана, если Тегеран возобновит их работу. В Иране заявляют, что не намерены отказываться от обогащения урана.

    Ранее в Иране уже заявляли, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.

    "Мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых", - заявил Арагчи, добавив, что теперь это "вопрос национальной гордости".

    Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга. Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    Спустя несколько дней президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. Несмотря на перемирие, позже Трамп неоднократно заявлял о готовности вновь ударить по ядерным объектам Ирана.

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