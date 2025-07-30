Арабские страны призвали ХАМАС разоружиться и отказаться от власти

Египет, Катар, Саудовская Аравия и Иордания подписали документ с призывом к прекращению правления в секторе Газа радикальной исламистской группировки ХАМАС.

Как сообщает The Times of Israel, на конференции ООН по вопросам двух государств Израиля и Палестины арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, подписали документ, призывающий ХАМАС разоружиться и положить конец своему правлению в секторе Газа. В мероприятии приняли участие 17 стран, Лига арабских государств и Евросоюз, и все они подписались под декларацией.

В семистраничном документе, призывающем к конкретным шагам по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, говорится, что ХАМАС должен прекратить свое правление в анклаве и передать оружие Палестинской автономии при международной поддержке. В тексте также осуждаются смертоносные нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, положившие начало войне.

Франция, которая является сопредседателем конференции вместе с Саудовской Аравией, называет декларацию "исторической и беспрецедентной".

"Впервые арабские страны и страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают события 7 октября, призывают к разоружению ХАМАСа, призывают к его исключению из системы палестинского управления и четко выражают свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Документ также призывает к возможному развертыванию иностранных сил для стабилизации обстановки в секторе Газа после окончания боевых действий.

DW пишет, что в число арабских стран, которые подписали документ, входит и Иордания. Также там стоят подписи Великобритании, Франции, Канады, Бразилии, Италии, Испании, Норвегии и Ирландии.

Агентство поясняет, что документ, подписанный в ходе конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке, должен быть официально принят ООН к сентябрю. Как ожидается, к тому моменту его поддержат еще несколько государств.

Напомним, 20 июля израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись. Между тем Минздрав Газы сообщил, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.

Позже стало известно, что израильские войска начали наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев. Это вызвало новую волну перемещений среди гражданского населения, в том числе среди тех, кто ранее уже был вынужден покинуть свои дома из-за продолжающегося почти два года конфликта.

Добавим, что еще в марте ХАМАС заявлял, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

В начале этого месяца Трамп призвал ХАМАС пойти на перемирие, заявив, что "дальше будет только хуже". А недавно американский лидер сказал, что ХАМАС не хотело заключать сделку о прекращении огня.

Также Русская служба Би-Би-Си писала, что Израиль объявил, что откроет коридоры для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи ООН и уже возобновляет сброс контейнеров с помощью с парашютов.

Сегодня сообщалось, что Великобритания намерена признать палестинское государство на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если "правительство Израиля не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в секторе Газа".

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