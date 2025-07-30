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    Новости русской службы Би-би-си

    Великобритания признает палестинское государство, если Израиль не выполнит ряд условий

    Опубликовано:

    Кир Стармер
    Кир Стармер. Фото: Pool/Getty Images

    Великобритания намерена признать палестинское государство на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, если «правительство Израиля не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в секторе Газа».

    Стармер пояснил, что Израиль должен согласиться на прекращение огня и обязаться работать над устойчивым мирным процессом, возродив перспективу «двух государств для двух народов».

    Кроме того, Израиль должен позволить ООН поставлять гуманитарную помощь палестинцам и отказаться от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

    Если Израиль не выполнит этих условий, то Великобритания признает палестинское государство.

    Стармер также сказал, что ХАМАС должен освободить оставшихся заложников, согласиться на перемирие, сложить оружие и принять тот факт, что у группировки не будет роли в управлении сектором Газа.

    Цель Великобритании — безопасное и защищенное государство Израиль и жизнеспособное и суверенное государство Палестина, напомнил премьер-министр.

    Почему Стармер заявил об этом сейчас

    Кир Стармер заявил о намерении Великобритании признать палестинское государство на фоне многочисленных сообщений журналистов и правозащитников о том, что жителям территории угрожает массовый голод.

    Тема Газы и поставок гуманитарной помощи была, в частности, одной из главных на пресс-конференции по итогам встречи Стармера с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 28 июля.

    Сам Стармер пояснил, что к сегодняшнему заявлению его подтолкнули две вещи: «невыносимая ситуация» в секторе Газа и опасение, что идея «двух государств для двух народов» с каждым днем становится все менее реалистичной.

    На вопрос о том, почему Великобритания ставит условия для признания палестинского государства, премьер-министр ответил, что главная цель — это изменить нынешнюю ситуацию на местах, добившись как освобождения заложников, так и поставок гуманитарной помощи. Его заявление должно способствовать достижению этой цели.

    Какие государства признают Палестину

    Палестинское государство официально признают 147 из 193 стран-членов ООН, включая Россию, Китай и подавляющее большинство стран Латинской Америки и Африки. Большая часть Европы, однако, до недавних пор суверенитет Палестины не признавала.

    В мае 2024 года сразу три страны — два члена Евросоюза, Ирландия и Испания, и Норвегия — признали палестинское государство. В июне за ними последовала и Словения.

    За несколько дней до заявления Стармера президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах признать палестинское государство в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.

    В самой ООН Палестина имеет статус наблюдателя. Такой же статус — у Ватикана, Мальтийского ордена и ряда международных организаций.

    Реакция Израиля

    «Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании», — заявили в МИД страны.

    «Изменение позиции британского правительства в такое время, вслед за действиями Франции и внутренним политическим давлением, — это вознаграждение для ХАМАС, оно подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников».

    Ситуация на Ближнем Востоке
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