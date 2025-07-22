Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовь нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, «если потребуется», передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Так он ответил на слова министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о ядерных объектах Ирана, который заявил, что «ущерб очень серьезный».

"Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется", — написал он в соцсети Truth Social.

Арагчи в интервью телеканалу Fox News 21 июля сообщил, что сейчас обогащение урана в стране приостановлено, потому разрушения «серьезные и тяжелые». Однако он добавил, что Иран не намерен отказываться от процесса обогащения, который теперь является «вопросом национальной гордости» государства.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Конфликт завершился согласием Израиля и Ирана на прекращение огня спустя 12 дней обмена массированными ударами.

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