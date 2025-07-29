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    Трамп пригрозил вновь уничтожить ядерные объекты Ирана

    Опубликовано:

    Флаг Ирана
    Жительница Ирана с флагом страны на фоне разрушений. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

    Трамп пообещал вновь ударить по ядерным объектам Ирана, если Тегеран возобновит их работу. В Иране заявляют, что не намерены отказываться от обогащения урана, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Такое заявление глава США сделал, выступая перед прессой во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

    "Мы уничтожили их (Ирана - прим. ред.) ядерные возможности. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы уничтожим их (ядерные объекты - прим. ред.) быстрее, чем вы успеете махнуть на них пальцем", - заявил Трамп.

    Между тем глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран ответит на агрессию.

    "Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем более решительно и так, что скрыть это будет невозможно", - написал глава иранского МИДа в соцсетях.

    В этом же посте он повторил тезис о том, что Тегерану необходимо продолжать обогащение урана.

    "Все должны знать, что мы, иранцы, не купили нашу мирную ядерную программу; мы построили ее с кровью, потом и слезами. Технологии и ноу-хау, которые были разработаны нашими мощными человеческими ресурсами, не могут быть уничтожены бомбардировками", - заключил он.

    Ранее Арагчи уже заявлял, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на удары США по его ядерным объектам.

    "Мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых", - заявил Арагчи, добавив, что теперь это "вопрос национальной гордости".

    Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга.

    Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    Спустя несколько дней президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.

    Несмотря на перемирие, позже Трамп неоднократно заявлял о готовности вновь ударить по ядерным объектам Ирана.

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