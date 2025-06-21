430 человек погибли в Иране с начала конфликта с Израилем

Сегодня, 21 июня, Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

О погибших и пострадавших с начала конфликта сообщило иранское агентство Nour News по данным министерства здравоохранения страны - перевод приводят "РИА Новости".

"С начала агрессии сионистского врага в отношении Ирана 430 человек погибли мученической смертью, более 3,5 тысячи гражданских пострадали", - написало агентство.

Напомним, вчера Иран атаковал израильские военные объекты. Под удар ракет попали авиабазы "Неватим" и "Хацерим". Разрушения также зафиксированы в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и окрестностях Иерусалима.

А утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщали, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

Затем Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране. Под атаку попали объекты в районе Тегерана и Исфахана.

Позже еще один ракетный удар по Хайфе в Израиле нанес Иран - сообщается о пострадавших. Было выпущено более 25 ракет.

Ранее Русская служба Би-Би-Си представила интервью, в котором эксперт ООН рассказал о последствиях атаки Израиля по Ирану. Также сообщалось, что известно об иранском ядерном объекте Фордо - главной цели Израиля.

А за день до этого Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ писали о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.