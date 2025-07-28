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    Трамп назвал себя "президентом мира"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

    Трамп назвал себя "президентом мира" после разговора с властями Таиланда и Камбоджи и заявил, что за полгода положил конец множеству войн в мире. Пост опубликован в Truth Social, передает NUR.KZ.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячайем и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

    "Я закончил множество войн всего за шесть месяцев - я горд быть президентом мира!" - написал Трамп в соцсети.

    Американский лидер уточнил, что мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей достигнуто благодаря его личному участию в переговорах.

    Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

    Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию. Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

    А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах. Накануне стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

    Также премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

    Добавим также, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2024 года. Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

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    Дональд Трамп
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