"Режим полной паники": Трамп недоволен ошибками Белого дома по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп все больше разочарован действиями своих подчиненных по урегулированию скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщает газета, Дональд Трамп недоволен ошибками и отсутствием стратегии среди чиновников, которые надеялись, что тема файлов Эпштейна будет быстро забыта.

По информации одного из источников издания, не исключено, что Трамп пойдет на кадровые перестановки, которые коснутся высших должностных лиц. Однако второй собеседник газеты считает, что увольнений не будет.

"Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо", - сказал источник, близкий к президенту.

Так, в центре скандала оказалась генпрокурор Пэм Бонди, не раз обещавшая опубликовать документы, касающиеся дела, а также причастная к меморандуму, согласно которому планировалось не публиковать дополнительные данные по нему. На фоне широкого общественного обсуждения Трамп поручил Бонди рассекретить материалы по Эпштейну.

"Они полностью просчитались с тем накалом страстей, который сами же и разожгли. Теперь они, кажется, впали в режим полной паники, пытаясь сменить тему и судорожно ища объяснения тому, что не имеет смысла", - отметил бывший сотрудник Минюста США и преподаватель юридической школы Университета Джорджа Вашингтона Стивен Солцбург.

Дело Эпштейна

По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна.

В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

Напомним, в июне этого года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

В начале июля Илон Маск снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна". Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

Позже Трамп обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон, которые являются демократами, в фальсификации дела Эпштейна.

Затем Дональд Трамп поручил генпрокурору США рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, Русская служба Би-Би-Си писала, что споры вокруг дела Джеффри Эпштейна, умершего в тюремной камере осужденного педофила и друга американских элит, всерьез разделили сторонников Дональда Трампа.

А недавно Белый дом потом подтвердил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.