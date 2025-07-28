"Дональд-д-д" и "Эмманюэль-ль-ль": раскрыты подробности бесед Трампа с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп в нарушение дипломатических правил делится с мировыми лидерами своим личным номером телефона и ведет неформальные, дружеские беседы, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, во время своего первого срока президент Дональд Трамп удивил мировых лидеров, предложив им номер своего мобильного телефона и призвав отказаться от обычных дипломатических протоколов и просто позвонить ему.

Тогда склонность Трампа к частым, зачастую неформальным, дружеским беседам стала неотъемлемой частью его личности. Традиция продолжилась и во второй срок его правления.

"Он общается со многими лидерами гораздо чаще, чем кто-либо думает. Многие звонки касаются конкретных вопросов, реальных дел, но есть и более неформальные, личные разговоры", - сказал изданию один из источников, знакомый с телефонными разговорами президента.

Среди этих политиков - президент Франции Эмманюэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также премьер-министры Великобритании и Израиля Кир Стармер и Биньямин Нетаньяху.

Издание приводит пример дружеского общения президента США с его французским коллегой.

"Это было странно и забавно. Трамп говорил: "Эмманюэль-ль-ль", а Макрон отвечал: "Дональд-д-д", и так по очереди", - рассказал источник.

Мировые лидеры подстраиваются к неформальному стилю общения Трампа, чтобы улучшить с ним отношения, - это приводит к благоприятным результатам.

Например, по словам европейского чиновника, такой подход дал плоды на июньском саммите НАТО в Нидерландах, когда Трамп заявил, что изменил свое мнение об альянсе после встреч с "великими лидерами", а укрепление обороноспособности Европы - "не обман".

"В некоторых случаях наблюдается меньше трений и больше согласованности. Отчасти это результат того, что многие лидеры стали более непосредственно общаться с Трампом", - сказал европейский чиновник.

Напомним, недавно мы писали, что, по словам источников среди украинских чиновников, в разговоре с Зеленским Трамп заявил, что Украина "не изменит ход войны, играя в обороне", и ей "необходимо перейти в наступление".

Ранее президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщали, что лидеры стран обсуждали конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Позже стало известно, что Трамп остался недоволен телефонным разговором.

В июне Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам президента США, разговор длился около полутора часов и завершился весьма позитивным заключением для обеих стран.

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