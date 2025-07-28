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    Первые после свержения Асада выборы пройдут в Сирии

    Опубликовано:

    Повстанцы подожгли потрет Башара Асада
    Повстанцы подожгли потрет Башара Асада. Фото: BAKR ALKASEM/AFP via Getty

    В сентябре в Сирии пройдут внеочередные выборы в местный парламент - Народный совет. Об этом сообщил глава сформированной в июне избирательной комиссии страны, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Как пишет издание, ссылаясь на сирийские государственные СМИ, председатель избирательной комиссии Мохаммад Таха аль-Ахмад представил план по проведению выборов президенту Сирии в переходный период Ахмеду аш-Шараа.

    Если аш-Шараа подпишет указ, то в течение трех недель в стране будут сформированы избирательные органы. После этого кандидаты смогут подать соответствующие заявки и провести дебаты.

    Отмечается, что Народный совет республики включит в себя 210 парламентариев. При этом лишь две трети из них будут выбраны по итогам голосования граждан - остальных 70 назначит президент страны.

    Во время переходного периода парламент будет отвечать за формирование нового законодательства Сирии и содействовать в создании постоянной конституции страны.

    Напомним, в начале декабря прошлого года столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

    После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

    В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию.

    Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа.

    А в мае этого года Трамп во время своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию пообещал снять санкции против Сирии. В июле США действительно сняли действовавшие с 2004 года санкции против Сирии.

    Этим же указом Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус "Хайят Тахрир аш-Шам" как иностранной террористической организации и соответственно Сирии как государства-спонсора терроризма.

    К слову, страны Евросоюза в мае тоже договорились о снятии всех экономических санкций с Сирии. Санкции, связанные с режимом бывшего президента Башара Асада, останутся в силе.

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