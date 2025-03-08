"Ей-богу, она единственная". Кто такая Латифа аш-Шараа — первая леди Сирии?

На переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые приехал со своей женой Латифой. После встречи со своей турецкой визави первая леди Сирии не сделала никаких заявлений, однако в соцсетях появилась их совместная фотография. Кто же она такая — Латифа аш-Шараа?

С тех пор, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) захватила Дамаск, а Башар Асад вместе с семьей вынужден был бежать в Москву, прошло три месяца (накануне стало известно о столкновениях сторонников экс-президента с силами безопасности). Основное внимание все это время было приковано к лидеру повстанцев Мохаммеду аль-Джулани: к его решению отказаться от псевдонима, связанного с джихадистским прошлым, и вернуть свое настоящее имя Ахмед аш-Шараа; назначению временным президентом страны; к многочисленным интервью мировым СМИ и потеплению в отношениях с лидерами арабских стран, которые ранее приостанавливали членство Сирии в Лиге арабских государств на 10 лет.

В начале февраля в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве сирийского лидера аш-Шараа прилетел в Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В письменном заявлении аш-Шараа говорилось, что он обсудил с принцем гуманитарное и экономическое сотрудничество, а также «обширные планы на будущее в области энергетики, технологий, образования и здравоохранения». Однако СМИ и соцсети обратили внимание не только на попытки новых сирийских властей укрепить отношения с Эр-Риядом, но и на женщину, с которой аш-Шараа совершал обряд умры.

После этого временный президент Сирии прилетел в Анкару на переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако в официальных мероприятиях участвовал не только сам аш-Шараа, но и первая леди Сирии. Кто же она такая — Латифа аш-Шараа?

Известный род и степень магистра

Официальной биографии Латифы ад-Даруби (часто ее фамилию пишут ад-Друби) нет. Однако после ее первых появлений на публике арабские СМИ сообщили некоторые подробности о ее семье и жизни.

Например, саудовская газета Okaz пишет, что Латифа Самир ад-Друби родом из города Эль-Карьятейн в провинции Хомс и что у нее трое сыновей с аш-Шараа.

Со ссылкой на «неофициальные источники» издание также сообщило, что она имеет степень магистра арабского языка и литературы.

В ту же семью, что и Латифа ад-Друби, входят известные религиозные деятели, такие, как шейх Абдул Гаффар ад-Друби, сирийский чтец Корана (умер в 2009 году).

Al-Monitor, одно из самых известных американских СМИ, специализирующееся на анализе событий на Ближнем Востоке, отмечает, что «корни семьи ад-Друби в Сирии уходят в эпоху Османской империи, когда один из ее предков, Алаа ад-Друби, служил послом Османской империи и стал вторым премьер-министром Сирии в 1920 году, но был убит всего через 26 дней после вступления в должность».

После военного переворота 1970 года алавиты оттеснили с политической сцены суннитские аристократические семьи, руководившие Сирией на протяжении веков. Теперь эти семьи снова в игре, пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на исследователя Седрика Лабрусса.

Он также сообщил изданию (правда, не уточнив, откуда у него эти сведения), что Латифа познакомилась с аш-Шараа в Дамаске в годы учебы в университете. В 2013 году она, скорее всего, вышла за него замуж, когда он уже был лидером «Джебхат ан-Нусры» (признана в России террористической организацией), и во время гражданской войны жила с ним вместе в подполье.

«Любопытно, — отмечает Лабрусс, — что Асад тоже женат на женщине, которая происходила из аристократического рода Хомса, и тому есть историческая причина: этот город — колыбель суннитского ислама».

В своем твиттере Лабрусс также обращает внимание на то, что такая жена «является отличным политическим, религиозным и социальным активом»: «Она приносит с собой респектабельность признанной и влиятельной семьи». Впрочем, добавляет он, аш-Шараа также происходит из уважаемого в Сирии рода. «Таким образом, сирийскую президентскую чету по-прежнему составляют два наследника хороших семей», — резюмировал исследователь.

Единственная жена

Еще одна важная деталь биографии Латифы аш-Шараа стала известна во время встречи ее мужа с делегацией сирийско-американских женщин в Дамаске в конце января. У этой встречи, согласно сирийским медиа, были вполне прикладные задачи: новая сирийская администрация пытается укреплять связи с членами сирийских диаспор за рубежом и одновременно создавать образ более открытой власти.

За прошедшие два месяца аш-Шараа раздал десятки интервью мировым СМИ, в том числе Би-би-си, в которых много говорил об отказе от своего джихадистского прошлого, пытался развеять опасения по поводу возможных ограничений прав женщин в стране и обещал не притеснять алавитов (религиозно-этническая группа, к которой принадлежит семья бывшего лидера Сирии Башара Асада и которая традиционно считалась его сторонниками).

Не исключено, что по этим же причинам во время встречи с делегацией сирийско-американских женщин временный президент Сирии неожиданно решил представить гостям свою жену. «Ей-богу, она единственная, и нет других. То, что вы слышите в социальных сетях, — это просто слухи», — с явной иронией сказал аш-Шараа.

Сирийско-американский врач доктор Рим аль-Базм, присутствовавшая на встрече, заявила ливанской газете An-Nahar, что жена временного президента Сирии «похожа на женщин Дамаска»: «Милая, спокойная, красивая, без чадры, уверенная в себе и образованная».

Доктор Абдулхафиз Шараф, член Сирийско-американского альянса за мир и процветание, который также присутствовал на встрече, описал Латифу аш-Шараа как респектабельную молодую женщину, которая носит хиджаб (головной убор), но не никаб (лицевой платок) и одевается в традиционном сирийском стиле.

Принимала ли Латифа после своего представления участие в разговоре, понять трудно — на официальной фотографии временного президента Сирии с членами делегации ее нет. Ни сирийские, ни другие арабские СМИ ее цитат с этого мероприятия не приводят. В отличие от аш-Шараа. Он уверял собеседников, что «сирийские женщины всегда играли активную и выдающуюся роль в обществе», и вновь подтвердил свою приверженность расширению прав и возможностей женщин в различных областях.

Спустя всего пару дней после той встречи журналисты Economist поинтересуются у временного президента Сирии, будет ли его жена первой леди страны. «Это традиция — жена президента автоматически занимает эту должность. Так что, конечно, если есть должность под названием „Первая леди", она не будет занята случайной женщиной с улицы», — ответил аш-Шараа. И тут же добавил: «Однако наше понимание первой леди заключается в том, что она — служительница общества, а не леди уровнем выше людей».

Это явная отсылка к жене свергнутого многолетнего правителя Сирии — Асме Асад.

Асма Асад и сирийская политика

Асма Асад, которую называли «арабской принцессой Дианой», родилась и выросла в Лондоне. После окончания университета в столице Великобритании она работала там инвестиционным банкиром в крупнейшем американском банке JP Morgan.

В 2000 году она вышла замуж за неожиданно получившего власть в Сирии Башара Асада (старший сын сирийского лидера Хафеза Асада погиб в автокатастрофе) и переехала жить в Дамаск.

Асму Асад называли мягкой силой сирийского режима, с ее именем связывали надежды на скорую модернизацию Сирии. Тогда казалось, что в том числе благодаря ей ближневосточная страна сможет улучшить отношения с Западом.

Теперь критики считают, что Асма сыграла ключевую роль в поддержке режима Асада на протяжении жестокой гражданской войны в Сирии, которая началась с протестов оппозиции в 2011 году и привела к гибели сотен тысяч людей.

Кроме того, за более чем 20 лет в роли первой леди Сирии имя Асмы Асад не меньше ассоциируется с консолидацией политической и финансовой власти в Сирии, чем имя ее мужа.

В большом расследовании Financial Times в 2023 году говорилось, что рука Асмы чувствуется в самых разных отраслях экономики: через посредников она фактически контролирует целые сектора — телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю. А газета Times описывала, как Асма совершала роскошные покупки в Лондоне и Париже, в том числе заказывала инкрустированные кристаллами туфли Christian Louboutin, «в то время как простые сирийцы подвергались пыткам и голодали». В 2012 году она попала под санкции Великобритании и ЕС, которые предусматривали замораживание активов и запрет на поездки.

В 2018 году у бывшей первой леди Сирии обнаружили рак груди, который ей удалось победить. Однако спустя пять лет у нее диагностировали миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание крови и костного мозга.

После падения режима Асада в Сирии в декабре прошлого года Асма вместе с семьей оказалась в Москве. Британская Telegraph со ссылкой на неназванный источник писала, что она изолирована от других людей во избежание передачи ей инфекционных заболеваний, а ухаживает за ней приехавший из Лондона отец — кардиолог.

Некоторые СМИ активно высказывали предположения (не получившие официального подтверждения), что Асма Асад может подать в России на развод, чтобы вернуться в Англию для лечения. Однако британская Times в конце прошлого года сообщила, что срок действия британского паспорта Асмы истек еще в 2020 году. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, которую цитировала газета, заявила, что не позволит ей въехать в страну лишь на основании состояния здоровья.

В середине февраля Асма Асад завела аккаунт в соцсети Х, в котором сообщила, что «после периода молчания пришло время начать снова». После нескольких пространных твитов о Родине, ее народе и его процветании, она написала: «Есть этапы в жизни, которые неизгладимы, которые остаются в памяти со всеми своими подробностями… Пришло ли время поделиться ими». Вскоре после этого ее аккаунт был удален.

Какой будет новая первая леди Сирии?

Несмотря на то, что внешний образ двух женщин кажется диаметрально противоположным, у Асмы Асад и Латифы аш-Шараа есть и нечто общее. Семьи обеих происходят из сирийского города Хомс, у обеих женщин трое детей: у Латифы — трое сыновей, у Асмы — два сына и дочь.

«Асма Асад тоже начинала в тени своего мужа, это уже потом ее семья и близкие к ней люди смогли сконцентрировать в своих руках значительную часть экономических ресурсов и оказывать серьезное влияние на ситуацию в стране», — рассказывает Би-би-си востоковед и автор телеграм-канала «Фалафельная» Марианна Беленькая (внесена в России в реестр «иноагентов»). Она обращает внимание на то, что уже начали проявляться и некоторые семейные связи Латифы аш-Шараа. «Обсуждается, что муж ее сестры назначен губернатором Дамаска», — говорит Беленькая.

При этом публичный образ новой первой леди Сирии пока по-прежнему окутан тайной. Она уже трижды появлялась на публике — на встрече с американо-сирийской делегацией, в Саудовской Аравии и в Турции — но до сих пор остается безмолвной.

«Пока сложно сказать, какой будет публичный образ у первой леди Сирии. Но очевидно, что ее будут продвигать, будут показывать публике, потому что Ахмед аш-Шараа хочет показать, что он открытый правитель, не зашоренный исламист», — считает Беленькая.

«Аш-Шараа демонстрирует супругу просто потому, что сейчас этого требуют обстоятельства. Но так будет не всегда: сейчас это необходимо для снятия санкций с Сирии, исключения ХТШ из списка террористов, — не соглашаетсяв разговоре с Би-би-си востоковед и автор телеграм-канала «Сулейманов» Руслан Сулейманов. — Когда и если новые власти Сирии будут признаны международным сообществом, у аш-Шараа вряд ли будет потребность демонстрировать жену».

Он напоминает, что во времена, когда «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) контролировала провинцию Идлиб, аш-Шараа супругу не показывал. По словам эксперта, у группировки ХТШ и у других, исповедующих радикальный исламизм, не принято демонстрировать своих жен и вообще семьи.

При этом оба эксперта соглашаются, что Асма Асад далеко не единственный пример влиятельной женщины и/или первой леди в странах арабского мира. Марианна Беленькая вспоминает жену бывшего эмира Катара, мать нынешнего эмира — шейху Мозу, которая «училась на Западе, много сделала для развития Катара и придания ему современного облика», а также сестру первого короля Саудовской Аравии Нуру Аль Сауд, которая была его неформальным советником.

Сулейманов объясняет, что уровень влиятельности первых леди в арабских странах зависит от уровня светскости государств и влияния вестернизации на них. В качестве примера он приводит жен президента Египта Энтиссар ас-Сиси и короля Иордании Ранию аль-Абдулла. Обе, по словам Сулейманова, публичны, ведут активную общественно-значимую деятельность, дают интервью. Например, Ранию особенно зауважали в арабском мире после эскалации в Газе, потому что она начала выступать в защиту палестинцев, добавляет эксперт.