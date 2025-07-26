Мелони выступила против признания Палестины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Repubblica выступила против признания Палестины, передает РИА Новости. Ранее Франция решила признать палестинское государство.

Признание Государства Палестина должно состояться после его фактического учреждения, считает глава итальянского правительства.

"Я говорила это уже несколько раз, в частности в парламенте. Я говорила это и самой палестинской администрации, и Макрону: я считаю, что признание Государства Палестина без существования Государства Палестина может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели… Если то, чего не существует, признается на бумаге, может показаться, что проблема решена, хотя на самом деле это не так… Сказанное мной является причиной, по которой, будучи сторонником Государства Палестина, я не выступаю за его признание до процесса его создания", - заявила Мелони.

Отметим, на днях французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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