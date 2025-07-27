Израиль обещает открыть коридоры для доставки гуманитарной помощи ООН в Газу, сброс с парашютов уже начался

Израиль объявил, что откроет коридоры для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи ООН и уже возобновляет сброс контейнеров с помощью с парашютов.

Как сказано в сообщении Армии обороны Израиля, в соответствии с директивами политического руководства и «для опровержения ложных утверждений о преднамеренном голоде в секторе Газа» будут созданы гуманитарные коридоры для безопасного передвижения колонн ООН для доставки продовольствия и медикаментов.

Вскоре после этого возобновился сброс помощи на парашютах, сообщил Reuters представитель ЦАХАЛ. Это анонсировалось в заявлении армии, в частности было сказано, что сбросят «семь контейнеров, […] содержащих муку, сахар и консервы, предоставленные международными организациями». Палестинские источники Reuters также подтвердили, что наблюдают парашюты с грузами в северной части Газы.

Гуманитарные организации указывают, что сброс с парашютов — крайне неэффективный способ доставки помощи.

Более 100 организаций на этой неделе заявили, что в Газе распространяется голод. ЦАХАЛ в своем заявлении отрицает это и называет подобные заявления «ложной кампанией, продвигаемой ХАМАС».

«Ответственность за распределение помощи среди населения Газы лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. Поэтому от них ожидается повышение эффективности распределения помощи и усилия с тем, чтобы исключить ее попадание к ХАМАС», — сказано в заявлении израильской армии.

Также в заявлении сообщается, что возобновлена подача электроэнергии на опреснительный завод, который «будет обслуживать 900 тыс. жителей этой местности».

Израиль перекрыл поступление всей гуманитарной помощи в Газу в марте, в мае она возобновилась с новыми ограничениями: распределение продовольствия было поручено американо-израильскому Гуманитарному фонду Газы. Вокруг созданных им центров раздачи помощи часто происходили инциденты, оборачивавшиеся, по данным ООН, гибелью сотен палестинцев. Свидетели, в том числе бывшие охранники этих центров, возлагали вину за гибель большинства этих людей на израильские войска.

Израиль в страданиях мирного населения винит ХАМАС.

В субботу подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что от недоедания с начала умерли 127 человек, в том числе пять детей. Эти данные не поддаются независимой проверке.

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