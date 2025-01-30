В Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию

Лидера главы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммеда аль-Джулани объявили президентом Сирии в переходный период, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на сирийские СМИ, соответствующие заявление сделала департамент военных операций Сирии.

Помимо этого, в стране также распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, отменено действие Конституции.

Абу Мухаммеда аль-Джулани, настоящее имя которого Ахмед аль-Шараа, уполномочили сформировать временный законодательный совет для проведения выборов, который будет выполнять свои обязанности до принятия постоянной Конституции страны и ее вступления в силу.

Сам аль-Шараа в конце декабря допускал, что на организацию выборов в Сирии может уйти около четырех лет, поскольку для голосования необходимо сначала провести перепись населения.

Новое сирийское руководство объявило и о роспуске правившей 60 лет партии «Баас». Она пришла к власти в Сирии в 1963 году в результате переворота. Ее генеральным секретарем с 2000 года был свергнутый в декабре 2024 года Башар Асад.

После свержения Асада «Баас» приостановила работу.Аль-Шараа после назначения на пост президента заявил, что приоритетами Сирии на данный момент являются заполнение «вакуума власти», поддержание гражданского мира, строительство государственных институтов, работа по созданию структуры экономического развития и восстановление международного и регионального статуса страны.

Глава МИДа в новой сирийской администрации Асаад аль-Шайбани добавил, что Сирия проводит внешнюю политику, направленную на то, чтобы "успокоить внешний мир, прояснить видение и представлять наш народ внутри страны и за рубежом".