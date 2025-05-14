"Пришло время сиять": Трамп пообещал снять санкции против Сирии

Президент США во время своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию пообещал снять санкции против Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

"О, что я делаю для наследного принца", — сказал Трамп, когда принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, сидевший в первом ряду, скрестил руки на груди в знак благодарности.

В своей речи Трамп представил лидерам Ближнего Востока видение будущего, наполненного процветанием, деловыми сделками и технологическим прогрессом, которое президент США "рассматривает как противоядие от исторических разногласий", сообщает телеканал.

Трамп отметил, что американские санкции "были жесткими и парализующими", но выполнили важную функцию. Однако теперь глава США намерен отдать указ о снятии санкций.

"Пришло их время сиять. Удачи, Сирия. Покажи нам что-то очень особенное, как они это сделали, в Саудовской Аравии, ладно? Они покажут нам что-то особенное. Очень хорошие люди", - добавил американский лидер.

В Белом доме сообщают, что в среду, 14 мая, Трамп встретится с новым президентом Сирии в Саудовской Аравии.

Напомним, в начале декабря прошлого года столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию.

Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа.