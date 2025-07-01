Трамп отменил действовавшие с 2004 года санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене с 1 июля режима санкций против Сирии, действовавшего с 2004 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

Указ, в частности, разрешает ослабить экспортный контроль над некоторыми товарами и отменяет ограничения на оказание Сирии иностранной помощи.

Трамп также поручил госсекретарю США Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма и решение о признании «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) иностранной террористической организацией.

Кроме того, указ предписывает пересмотреть внесение лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа в американский список особо опасных международных террористов.