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Евросоюз вслед за США готовится снять санкции против Сирии

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Дети на улице в Сирии
Сирия. Фото: Bakr Al Kasem/Anadolu via Getty Images

Страны Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о снятии всех экономических санкций с Сирии. Санкции, связанные с режимом бывшего президента Башара Асада, останутся в силе.

«Мы хотим, чтобы у людей (в Сирии) были рабочие места и средства к существованию, чтобы это была более стабильная страна», — сказала глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас.

Дипломаты ЕС сообщили информационному агентству AFP, что соглашение, которое еще предстоит утвердить посланникам стран блока на встрече в Брюсселе, должно отменить санкции, отрезавшие сирийские банки от мировой финансовой системы, и разморозить активы центрального банка Сирии.

Однако ЕС намерен ввести новые индивидуальные санкции в отношении лиц, ответственных за разжигание межэтнической напряженности, после нападений на алавитов, начавшихся после победы повстанцев.

Санкции против режима Асада и меры, запрещающие продажу оружия или оборудования, которое может быть использовано для репрессий против гражданского населения, останутся в силе.

В феврале Европейский Союз уже снял некоторые санкции с Сирии, чтобы поддержать ее после падения режима Башара Асада.

Были приостановлены ограничения на поставки нефти, газа и электроэнергии, а также санкции в отношении транспортного сектора, включая авиацию.

ЕС также восстановил возможность финансирования и предоставления определенных экономических ресурсов пяти банкам и ослабил ограничения на экспорт в Сирию предметов роскоши для личного пользования.

При этом ЕС предупредил, что санкции могут быть восстановлены, если новое руководство Сирии не проведет реформы.

А в середине мая президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии и встретился в Рияде с ее временным президентом Ахмедом аш-Шараа. На встрече также присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, что дало некоторым аналитикам повод говорить о том, что именно саудовцы лоббировали смягчение санкционного режима, чтобы помочь окончательно вывести Сирию из орбиты Ирана — регионального соперника Саудовской Аравии.

Трамп косвенно подтвердил их предположения, сказав, что решение о снятии санкций было принято после обсуждения с бин Салманом и Эрдоганом.

США ввели санкции в отношении Сирии еще в 1970-е годы. В 1979 году ближневосточная страна была признана «государством-спонсором терроризма», что означало ряд финансовых ограничений и запрет на поставку вооружения.

В 2004 и 2011 годах, уже во время правления Башара Асада в Сирии, Вашингтон ужесточил санкции, и пока неясно, касается ли заявление Трампа всех санкций, или только введенных в 2011 году.

ЕС сохраняет широкий спектр санкций в отношении целых секторов экономики и отдельных лиц в Сирии, введенных во время правления Башара Асада. Новое руководство страны призвало Запад ослабить ограничения, чтобы помочь Сирии оправиться от гражданской войны и последствий правления Асада.

Отмена санкций, в первую очередь американских - это сигнал миру, что с Сирией можно иметь дело.

Будут ли США сами инвестировать в Сирию, пока непонятно. Накануне визита Трампа в прессе обсуждались возможные сделки с новым сирийским правительством, включая строительство здания Trump Tower в Дамаске. Правда, пока дело ограничилось слухами. Но увеличения инвестиций из Турции и арабских стран вполне можно ожидать.

К тому же для отмены всех американских санкций против Сирии одного решения Трампа недостаточно.

Как отмечают юристы, исполнительные указы президента сами по себе не могут отменить сирийскую программу санкций из-за ее нынешней законодательной базы. В частности, Закон о защите гражданского населения Сирии 2019 (известный как «Закон Цезаря») года требует решения Конгресса для любой значительной отмены связанных с Сирией ограничений и тем самым ограничивает планы администрации Трампа по отмене всех санкций против Сирии.

Поэтому желающим вести бизнес с Сирией придется хорошо ориентироваться в лабиринте санкционных ограничений и соблюдать действующие санкции, в том числе вторичные, до их полной отмены – которая может произойти нескоро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247033-evrosoyuz-vsled-za-ssha-gotovitsya-snyat-sankcii-protiv-sirii/

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