Что взбесило Трампа в словах Илона Маска, выяснило Politico

Чиновники из Белого дома рассказали изданию Politico, что стало причиной глобальной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, передает NUR.KZ.

По словам неназванных сотрудников Белого дома, в пятницу Маск и Трамп поговорили по телефону, но напряженность между ними все еще сохраняется.

"Будущее их отношений совершенно неопределенно", — высказался чиновник на условиях анонимности.

Как отмечает издание, "словесная война" между Трампом и Маском начался после того, как бизнесмен предложил объявить президенту импичмент, а Трамп пригрозил прекратить федеральные контракты для компаний миллиардера. Но ни один из них не хотел этого делать, считают сотрудники Белого дома.

"Трамп был особенно раздражен намеками Маска на то, что президент был связан с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

Давно известно, что Трамп и другие видные деятели упоминаются в документах, опубликованных в судебных делах, связанных с Эпштейном, хотя Трамп и не обвинялся в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном.

Но хвастовство Маска о том, что Трамп не смог бы победить без его поддержки, включая более четверти миллиарда долларов политических взносов, — это то, что действительно вывело президента из себя", - приводит издание слова американских чиновников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на запрос редакции прокомментировать ссору Маска и Трампа.

"Как сказал сам президент Трамп, он движется вперед, сосредоточившись на принятии законопроекта "One Big Beautiful Bill", - заявила Ливитт.

Добавим, как поясняет РБК, дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019).

В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия, отмечает издание.

Напомним, в конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Этот законопроект получил название One Big Beautiful Bill - один большой прекрасный законопроект.

Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта.

"У нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, будут ли они такими теперь", — сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

Это стало самой прямой критикой Маска со стороны Трампа.

А в пятницу ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Сам Ди Вэнс на это заявил, что останется лоялен Трампу.