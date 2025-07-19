"Трампу больше нет доверия": Как дело Эпштейна стало самым серьезным вызовом для американского президента

Конспирологические споры вокруг дела Джеффри Эпштейна, умершего в тюремной камере осужденного педофила и друга американских элит, всерьез разделили сторонников Дональда Трампа.

Другие инициативы президента, которые могут действительно усложнить жизнь его избирателям, до сих пор оставались ими незамеченными. Хотя история со «списком Эпштейна» — как и с его смертью — основана на домыслах и допущениях, она оказалась слишком принципиальной для людей, верящих в заговор элит и голосовавших за кандидата, выступавшего против истеблишмента и за «возвращение величия» простым американцам.

Разбираемся, как так вышло и почему Трамп вынужден оправдываться перед своими союзниками — конгрессменами и влиятельными блогерами.

«Мы знаем, что документы, опубликованные администрацией Трампа — полная чушь. Думаю, что это как было с убийством Кеннеди — может, они просто ждут, что мы со временем об этом забудем», — заявил гость шоу Такера Карлсона, самого популярного американского консервативного журналиста. Карлсон согласился и добавил, что «это уже слишком» даже для тех, кто полностью поддерживает президента и его программу.

Их дискуссия — реакция на совместный меморандум ФБР и Министерства юстиции США по делу Эпштейна. В нем говорится, что систематический обзор десятков тысяч файлов, связанных с этим делом, не обнаружил никакого «списка клиентов».

Хотя никаких доказательств существования этого списка представлено не было, ключевые фигуры администрации Трампа — включая директора ФБР — до того годами требовали опубликовать документы с именами сообщников нью-йоркского финансиста, которые якобы вместе с ним растлевали несовершеннолетних. Вице-президент Джей Ди Вэнс — еще в качестве кандидата — требовал «выпустить полный список [клиентов] Эпштейна».

«Также не было найдено достоверных доказательств того, что Эпштейн шантажировал известных людей в рамках своих действий», — говорится в меморандуме ФБР и Минюста.

Кроме того, проверка подтвердила официальную версия смерти Эпштейна в тюрьме, в доказательство чего были опубликованы кадры видеонаблюдения.

Но итоги официального расследования полностью противоречат версии, которую годами распространяли близкие к Трампу политики и блогеры, и которую разделяют многие из его избирателей.

В деле Эпштейна вместе сошлись разные направления популярных в Америке теорий заговора. Здесь и вопросы к официальным версиям убийств Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и других политиков в 1960-х; и крайне популярные среди республиканцев спекуляции о заговоре сатанистов-педофилов, в котором участвуют политики, миллиардеры и знаменитости.

Загадочный приговор, богатство и связи Эпштейна

В 2005 году, когда Эпштейн был первый раз арестован по обвинению в растлении 14-летней девочки, полиция обнаружила десятки предполагаемых жертв — но прокуратура договорилась о внесудебной сделке, и за преступления, которые грозили ему пожизненным приговором, финансист получил лишь 1,5 года тюрьмы и разрешение регулярно отлучаться из нее по делам. Сделка была заключена в секрете от жертв — что в последствие вызвало вопросы к ее законности.

Необычная гуманность прокуратуры в адрес финансиста — не единственная загадка в истории Эпштейна. Неизвестно и точное происхождение его денег. Его адвокаты утверждали, что он миллиардер; федеральные прокуроры позже оценивали его состояние в 500 млн долларов. Он владел шестиэтажным особняком на Манхэттене, квартирой в центре Парижа, ранчо в Нью-Мексико, двумя островами в Карибском море и имел частный самолет.

Ничто в его биографии не объясняет такое богатство. Хотя уволенный из школы учитель физики и математики без высшего образования смог стать финансовым советником для миллиардеров, его состояние значительно превышало доходы консультантов его уровня.

Неизвестно также, что свело его со столькими известными и влиятельными людьми: президент Билл Клинтон приглашал его в Белый дом и летал на его частном самолете; Трамп тоже дружил с Эпштейном и говорил в интервью, что тот известен любовью к юным девушкам. Среди других знакомых финансиста — Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Харви Вайнштейн, Руперт Мердок, Майкл Блумберг и другие известные американцы. Он дружил и с влиятельными иностранцами, в том числе принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II, и бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком.

Из конспирологов в правительство

В сознании конспирологов эта запутанная история сплелась в стройную картину. Ссылаясь на косвенные доказательства связей его клиентов с разведслужбами, они пришли к выводу, что Эпштейн был агентом спецслужб. По их версии, это объясняет и его богатство, и роль в высшем свете, и организацию проституции с участием несовершеннолетних, и необычайно мягкий приговор, который он получил.

Но когда в июле 2019 года финансист был арестован ФБР, обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и заключен под стражу, теория о заговоре элит потеряла ключевой аргумент — безнаказанность Эпштейна. При обыске в его особняке на Манхэттене были найдены сотни фотографий обнаженных девушек и диски с этикетками, на каждом из которых было написано по два имени. Казалось, что вот-вот вся правда выйдет наружу.

Но через месяц Эпштейн был найден мертвым при подозрительных обстоятельствах — обе камеры видеонаблюдения не работали, и оба охранника на смене уснули и позже сфальсицировали записи в журнале. Официальная экспертиза назвала причиной суицид.

Смерть финансиста означала, что не будет судебного процесса с демонстрацией улик и доказательств его вины. Все это привело к новой волне спекуляций — конспирологи решили, что Эпштейн был убит, чтобы закрыть дело и защитить его покровителей.

Среди ведущих популяризаторов этой теории были Кэш Пател и Дэн Бонджино, лояльные Трампу блогеры, постоянно говорившие о борьбе с заговором элит и глубинным государством. В этом году у них наконец появился шанс раскрыть всю правду: Трамп назначил Патела главой ФБР, а Бонжино — его заместителем. Они обещали провести тщательное расследование. Пэм Бонди, назначенная Трампом генпрокурором, тоже подлила масла в огонь, заявив в интервью, что список клиентов Эпштейна якобы лежит у нее на столе.

Но в июле произошла неожиданная смена курса — ФБР и Минюст США, ведомства, которые возглавляют Пател и Бонди, заявили, что дело закрыто, никаких сообщников у Эпштейна не было, и никаких дополнительных материалов опубликовано не будет.

Гнев, который вызвало это объявление, стал самым серьезным вызовом Трампу со стороны лояльной базы его сторонников за оба президентских срока. Целый ряд членов Конгресса от Республиканской партии отказались принять смену курса и потребовали опубликовать документы по делу Эпштейна. Среди них были самые лояльные президенту политики, такие как конгрессмен Майк Джонсон и конгрессвумэн Марджори Тэйлор-Грин, а также ведущие самых популярных консервативных подкастов.

Столкнувшись с жесткой критикой от собственных сторонников, Трамп обрушился на них с отповедью. В среду он обвинил демократов в раскручивании очередного вброса и назвал республиканцев, кто их поддерживает, своими бывшими сторонниками.

Однако даже отповедь от президента не остановила брожение в консервативных кругах.

«Я не хочу, чтобы мне врали, и особенно не хочу, чтобы мне врали люди, которые построили на [деле Эпштейна] карьеру. Я говорю конкретно о Кэше Пателе, Дэне Бонжино и многих других, кто сейчас работает в администрации и кто кормил [сторонников Трампа] и американский народ обещаниями докопаться до сути, но сразу после вступления в должность изменил свою позицию», — заявил консервативный журналист Саагар Энджети в подкасте Такера Карлсона.

«Это фиаско»

В четверг, после десяти дней разлада в лагере его сторонников, президент США решил изменить курс.

«В связи с невероятным вниманием, прикованным к [делу] Джеффри Эпштейна, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди опубликовать все показания, данные жюри присяжных, при условии одобрения судом», — написал Трамп.

Но и это не успокоило тех его сторонников, которые вложили столько энергии и веры в дело Эпштейна как доказательство зловещего заговора элит. Они тут же указали на то, что, во-первых, показания, данные перед жюри присяжных, которое приняло решение арестовать финансиста — ничтожная часть доказательств по его делу. Во-вторых, суд как правило не дает разрешений на публикации таких показаний.

«Трамп не хотел слушать меня, и теперь к нему нет никакого доверия. Его жестко использовали», — написал ультра-правый конспиролог Майк Сернович, у которого больше миллиона подписчиков в соцсети X.

«Тот, кто сказал Трампу заткнуться про Эпштейна, жестко его использовал. ОЧЕВИДНО, что вокруг Трампа есть близкие к Эпштейну люди. Это фиаско», — гласит другой его твит.

Публикация документов по этому делу — не первое предвыборное обещание, которое успела нарушить вторая администрация Трампа. Миллионы его сторонников зависят от Medicaid, программы бюджетного медицинского страхования, и десятки тысяч ветеранов американской армии проголосовали за него. Им республиканцы обещали, что президент не будет урезать их страховки и прекратит участие США в «бесконечных заморских войнах». Несмотря на это, Трамп одобрил сокращение Medicaid и бомбежки Йемена и Ирана.

Но внезапный отказ публиковать документы по делу Эпштейна вызвал больше гнева, чем любые другие невыполненные или нарушенные обещания за четыре года первого и полгода второго президентского срока Трампа.

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