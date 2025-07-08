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    Загадочная смерть миллиардера Эпштейна: администрация Трампа опровергла теорию заговора

    Опубликовано:

    Джеффри Эпштейн
    Джеффри Эпштейн. Архивное фото: Neil Rasmus/Patrick McMullan via Getty Images

    Правоохранительные органы США заявили, что у них нет доказательств того, что осужденный миллиардер Джеффри Эпштейн был убит, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

    Издание изучило отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, опубликованное службами, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна.

    По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

    Судя по кадрам, продолжительность которых составляет почти 11 часов, никто не входил на территорию тюрьмы, где содержался Эпштейн в ночь своей смерти в 2019 году. Отмечается, что это подтверждает данные судмедэкспертов о том, что Эпштейн покончил с жизнью самоубийством.

    Как подчеркивает издание, администрация президента Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг дела Эпштейна и его смерти. В документе указано, что нет подтверждения существованию "компрометирующего списка клиентов" Эпштейна. Кроме того, не найдено доказательств того, что он шантажировал влиятельных лиц.

    Дело Эпштейна

    По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019).

    В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

    Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

    Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

    Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

    В июне текущего года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

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