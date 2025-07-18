Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна
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Дональд Трамп поручил генпрокурору США рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает NUR.KZ.
Свое поручение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил Генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас", — заявил Трамп.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди ответила ему в соцсети Х.
"Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду стенограммы заседания большого жюри", - написала Бонди.
President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025
Отметим, что помимо этого, Трамп обвинил газету The Wall Street Journal в клевете и пригрозил ей судом.
"The Wall Street Journal опубликовала ФЕЙКОВОЕ письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же, я не рисую.
Я сказал Руперту Мердоку (владелец холдинга, куда входит WSJ), что это обман и что он не должен публиковать эту фейковую историю. Но он это сделал, и теперь я собираюсь засудить его и его третьесортную газетенку", - написал Трамп.
В июне этого года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".
В начале июля Илон Маск снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна". Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.
А на прошлой неделе Трамп обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон, которые являются демократами, в фальсификации дела Эпштейна.
Дело Эпштейна
По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна.
В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.
Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.
Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.
Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266314-tramp-poruchil-genprokuroru-ssha-rassekretit-materialy-po-delu-epshteyna/
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