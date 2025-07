Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна

Дональд Трамп поручил генпрокурору США рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает NUR.KZ.

Свое поручение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил Генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас", — заявил Трамп.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди ответила ему в соцсети Х.

"Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду стенограммы заседания большого жюри", - написала Бонди.

President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB