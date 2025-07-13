Трамп обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон в фальсификации дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело Эпштейна было сфабриковано его политическими оппонентами из Демократической партии, передает NUR.KZ. Он указал на Барака Обаму и Хиллари Клинтон.

В своей публикации Трамп заявил, что дело миллиардера Джеффри Эпштейна было написано его политическими оппонентами и указал на экс-президента страны Барака Обмаму и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные Обамой, продажной Хиллари, Коми, Бреннаном, лузерами и преступниками из администрации Байдена.

"Они создали документы Эпштейна так же, как они создали лживое досье Хиллари Клинтон и Кристофера Стила, которое они использовали против меня, а теперь мои так называемые друзья им подыгрывают", - написал Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, ФБР должны сосредоточиться не на деле Эпштейна, а на "фальсифицированных выборах 2020 года", которые выиграл Джо Байден.

Дело Эпштейна

По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953 - 2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

В июне текущего года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

Недавно Илон Маск снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна".

Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

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