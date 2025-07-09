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    Маск снова упомянул Трампа по скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна

    Опубликовано:

    Илон Маск и Дональд Трамп
    Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    Американский миллиардер Илон Маск написал еще один пост, в котором высказался о вере людей в Дональда Трампа, передает NUR.KZ. Также он снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна".

    Илон Маск опубликовал пост в X, в котором усомнился в вере людей в Дональда Трампа из-за сокрытия файлов Джеффри Эпштейна.

    "Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?" - написал Маск.

    В комментариях у Маска спросили, займется ли партия, которую планирует создать миллиардер, обнародованием файлов Джеффри Эпштейна.

    "100 %", - коротко ответил Маск.

    Дело Эпштейна

    По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953 - 2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

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    Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

    Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

    Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

    В июне текущего года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

    Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

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