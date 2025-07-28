Евросоюз и США заключили торговую сделку
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Евросоюз и США достигли соглашения по торговле, которое предусматривает введение 15-процентных тарифов на товары из Евросоюза. Трамп назвал сделку "крупнейшей из всех".
Как сообщает DW, президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тернберри на западе Шотландии.
Стороны обсуждали торговую сделку Вашингтона и Брюсселя.
По словам главы Белого дома, ЕС и США "достигли соглашения", которое предусматривает введение 15-процентных тарифов на товары из Евросоюза.
Как уточняет Bloomberg, соглашение уже одобрили Италия и Германия.
Хотя ни одна из сторон не делала официального или письменного заявления после переговоров, известно, что Трамп назвал сделку "крупнейшей из всех", а фон дер Ляйен добавила, что она принесет "стабильность и предсказуемость".
По данным РБК, Евросоюз в рамках сделки согласился приобрести американских энергоносителей на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику США.
Кроме того, как пишет издание, ссылаясь на слова Трампа, Брюссель закупит "огромное количество" военной техники.
Напомним, в мае Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 50% на все товары, ввозимые из Европейского Союза.
До этого, в конце марта, Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".
Однако позже Трамп сообщил, что поговорил с фон дер Ляйен и они договорились отложить переговоры по пошлинам до июля.
К слову, на прошлой неделе сообщалось, что Трамп планирует провести свой отпуск в Шотландии, где у него есть несколько гольф-клубов. Отмечалось, что во время отпуска он встретится с британским премьером, чтобы обсудить торговое соглашение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2269461-es-i-ssha-zaklyuchili-torgovuyu-sdelku/
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