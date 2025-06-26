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    Верховный лидер Ирана прервал молчание и поздравил жителей с победой над Израилем и США

    Опубликовано:

    Али Хаменеи
    Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем, передает NUR.KZ.

    В пресс-службе Верховного лидера Ирана на фоне долгого молчания Али Хаменеи сообщили, что в скором времени он обратится к нации. А уже буквально через несколько минут было опубликовано сообщение, в котором он поздравил жителей страны с победой над Израилем.

    "Поздравляю с победой над порочным сионистским режимом (имеет в виду Израиль - прим. ред.) Несмотря на весь свой шум и заявления, сионистское образование почти рухнуло и было раздавлено ударами Исламской Республики", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба в X.

    Вскоре было опубликовано еще одно сообщение, в котором лидер страны поздравил жителей с победой над США.

    "Поздравляю вас с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. Американский режим вступил в прямую войну, потому что чувствовал, что сионистское образование будет полностью уничтожено, если он не вмешается. Он вмешался, чтобы спасти его, но ничего не добился", - сказано в заявлении.

    Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что Хаменеи провел почти две недели в секретном бункере. Отмечалось, что 86-летний верховный лидер, возможно, захочет воспользоваться перемирием, чтобы выйти из укрытия.

    В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.

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