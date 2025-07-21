Белый дом отказался от идеи разорвать контракты с компанией Илона Маска после конфликта с Трампом
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Администрация президента США Дональда Трампа не будет разрывать контракты с компанией Илона Маска, несмотря на их конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, ссылаясь на источники, в Белом доме считают, что контракты со SpaceX, компанией Маска, поскольку имеют критическое значение для министерства обороны страны и Национального аэрокосмического агентства США (NASA), поэтому расторгнуть их нельзя.
При этом издание пишет, что контракты компании с федеральным правительством проверили на нецелевое расходование средств.
Примечательно, что, по данным источников газеты, первичный анализ лишь подтвердил, что SpaceX является ведущим оператором ракетных запусков в мире и одним из ключевых поставщиков спутникового интернета.
Сам Маск и представители SpaceX отказались комментировать эту информацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267097-belyy-dom-otkazalsya-ot-idei-razorvat-kontrakty-s-kompaniey-ilona-maska-posle-konflikta-s-trampom/
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