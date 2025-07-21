Белый дом отказался от идеи разорвать контракты с компанией Илона Маска после конфликта с Трампом

Администрация президента США Дональда Трампа не будет разрывать контракты с компанией Илона Маска, несмотря на их конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, в Белом доме считают, что контракты со SpaceX, компанией Маска, поскольку имеют критическое значение для министерства обороны страны и Национального аэрокосмического агентства США (NASA), поэтому расторгнуть их нельзя.

При этом издание пишет, что контракты компании с федеральным правительством проверили на нецелевое расходование средств.

Примечательно, что, по данным источников газеты, первичный анализ лишь подтвердил, что SpaceX является ведущим оператором ракетных запусков в мире и одним из ключевых поставщиков спутникового интернета.

Сам Маск и представители SpaceX отказались комментировать эту информацию.

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