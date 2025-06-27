"Я спас его от позорной смерти": Трамп ответил на слова верховного лидера Ирана о победе над США

Президент США Дональд Трамп написал большой пост в своем аккаунте в Truth Social, в котором обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи во лжи, передает NUR.KZ.

В публикации Трамп отреагировал на слова Хаменеи о том, что Иран одержал победу над Израилем и США.

"Почему так называемый "верховный лидер", аятолла Али Хаменеи, измученной войной страны Иран, так нагло и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем? Он знает, что его заявление - ложь, это не так. Как человек большой веры, он не должен лгать.

Его страна была опустошена, его три злобных ядерных объекта были УНИЧТОЖЕНЫ, и я ТОЧНО знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, лишить его жизни. Я СПАС ЕГО ОТ УЖАСНОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему не нужно говорить: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!" - подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

Также Трамп заявил, что именно он уговорил Израиль "вернуть очень большую группу самолетов, которые направлялись прямо в Тегеран". Он отметил, что если бы атака состоялась, то был бы "нанесен огромный ущерб, и погибло бы много иранцев".

"В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но нет, вместо этого я получаю удар с заявлением гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекращаю всю работу по снятию санкций и многому другому.

Иран должен вернуться в поток Мирового Порядка, иначе для них все станет только хуже. Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, что это им дало - выжженная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика и СМЕРТЬ", - добавил Трамп.

Напомним, накануне верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

До этого Русская служба Би-би-си сообщила, что Хаменеи провел почти две недели в секретном бункере. Отмечалось, что 86-летний верховный лидер, возможно, захочет воспользоваться перемирием, чтобы выйти из укрытия.

В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.