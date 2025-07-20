Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года, передает NUR.KZ

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу американской администрации Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года. Соответствующую публикацию Трамп разместил в Truth Social.

Трамп положительно оценил выступление в эфире телеканала Fox News директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса. По словам Трампа, они "фантастическим образом (высказались о необходимости - прим.ред.) преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".

При этом американский лидер поздравил Габбард, которая накануне заявила, что разведывательное сообщество США при администрации Обамы использовалось в политических целях для подрыва президентства Трампа.

До этого, неделей ранее, Трамп также заявлял, что дело Эпштейна было сфабриковано его политическими оппонентами из Демократической партии. В частности, речь также шла и о Бараке Обаме.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Барак Хуссейн Обама II - 44-й президент США, занимавший этот пост с 2009 по 2017 год. Является первым афроамериканцем, занявшим этот пост. Родился 4 августа 1961 года на Гавайях в семье матери из Канзаса и отца из Кении.

До победы на президентских выборах Обама представлял Иллинойс в сенате США с 2005 по 2008 год. В 2009 году был удостоен Нобелевской премии мира за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

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