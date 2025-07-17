"Можно нанести еще больший удар": лидер Ирана выступил с угрозами в адрес США
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран способен нанести США и другим странам "еще более сильный удар, чем ранее", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Такое заявление Хаменеи сделал на встрече с представителями судебной системы Ирана. Его слова опубликованы на сайте верховного лидера страны, издание приводит их перевод.
"Военная база США, которую атаковал Иран, была критически важна (для Вашингтона - прим. ред.) на всем Ближнем Востоке. Масштабы сокрушительного удара Ирана по этой базе станут очевидными, как только будет снята цензура с этих новостей.
Конечно, Соединенным Штатам и другим странам можно нанести еще больший удар", - сказал Хаменеи, не уточняя, о каких странах идет речь.
Он также заявил, что Иран никогда не будет подходить "с позиции слабой стороны" - страна, по его словам, обладает всеми необходимыми инструментами и будет успешна и в дипломатической, и в военной сферах.
Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга.
Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.
Спустя несколько дней президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.
Еще через несколько дней верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.
До этого Русская служба Би-би-си сообщила, что Хаменеи провел почти две недели в секретном бункере. Отмечалось, что 86-летний верховный лидер, возможно, захочет воспользоваться перемирием, чтобы выйти из укрытия.
Трамп на слова иранского лидера о победе над США заявил, что спас Хаменеи от" позорной смерти".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2265930-mozhno-nanesti-eshche-bolshiy-udar-lider-irana-vystupil-s-ugrozami-v-adres-ssha/
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