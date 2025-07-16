Израиль атаковал здание генштаба и другие военные объекты Сирии (видео)

Сегодня, 16 июля, Израиль нанес авиаудары по военным объектам Сирии. В их числе - военная штаб-квартира и район президентского дворца. Есть погибшие и раненные из числа мирных жителей.

РИА Новости, ссылаясь на сирийское агентство, сообщает, что Израиль нанес авиаудары по городу Дераа в одноименной провинции на юге Сирии.

"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудары по городу Дераа", - говорится в сообщении агентства.

Также Израиль нанес удары по нескольким военным объектам Сирии. Один из них - здание Минобороны в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по входу в военную штаб-квартиру сирийского режима в районе Дамаска в Сирии", - пишет ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Позже ЦАХАЛ подтвердила, что атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске.

По последним данным Министерства здравоохранения Сирии, в результате израильских авиаударов по сирийской столице Дамаску погиб один мирный житель, еще 18 человек ранены.

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Вчера Русская служба Би-Би-Си писала, что израильская армия нанесла удары по сирийским правительственным войскам в провинции Сувейда на юге Сирии. Накануне в городе, населенном преимущественно друзами, более 30 человек были убиты в столкновениях между бедуинскими племенами и местными боевиками. Израиль заявляет, что действует в целях защиты друзского меньшинства.

До этого более 30 человек были убиты и 100 ранены в вооруженных столкновениях между бедуинскими племенами и местными боевиками в сирийском городе Сувейда, населенном преимущественно друзами.

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