Иран изменил решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не прекращала сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

По словам Аракчи на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий, сотрудничество Ирана с агентством не прекратилось, но примет новую форму.

"Требования МАГАТЭ о продолжении инспекций в Иране для продолжения сотрудничества будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны с учетом вопросов безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, Иран серьезно озабочен и вопросом обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, так как существует опасность детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны с Израилем.

Напомним, 25 июня иранский однопалатный парламент Меджлис одобрил законопроект о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В резолюции парламента говорится о запрете сотрудникам МАГАТЭ въезжать в страну для проведения инспекций — до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Это произошло на следующий день после того, как Иран и Израиль объявили о прекращении 12-дневной войны. До этого информация, что Иран может приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии появилась после заявления главы парламента.

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