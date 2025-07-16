Бывшего мэра Стамбула приговорили к реальному сроку

Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к реальному сроку заключения за оскорбление прокурора - он проведет за решеткой 20 месяцев, передает Euronews.

Суд Стамбула приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к лишению свободы на один год и восемь месяцев. Такое решение было вынесено за его высказывания в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека в январе этого года.

Как подчеркивает издание, решение суда не предусматривает запрета на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.

Защита стамбульского мэра намерена обжаловать приговор.

Напомним, Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Вскоре суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. После пост мэра города занял представитель оппозиционной партии Нури Аслан.

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