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    Иран высказался о сроках возможных переговоров с США и смене режима в стране

    Опубликовано:

    Флаг Ирана
    Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

    Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана заявил, что США не планируют смену режима в Ирана, а также высказался о возможных переговорах, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

    Маджид Тахт-Раванчи в интервью изданию заявил, что Иран будет "настаивать" на возможности обогащать уран в мирных целях. Кроме того, он отверг обвинения в том, что Иран тайно движется к разработке ядерной бомбы.

    Также он сказал, что масштабы ущерба, нанесенного ядерной программе Ирана ударами США, неясны. Он пока не смог дать точную оценку.

    Кроме того, Тахт-Раванчи сказал, что дата возможного возобновления переговоров с США пока не согласована. Замглавы МИД подчеркнул, что не знает, что будет на повестке дня после того, как Трамп предположил, что обсуждения могут состояться на этой неделе.

    "Сейчас мы ищем ответ на этот вопрос - увидим ли мы повторение акта агрессии, пока мы ведем диалог?" - сказал он.

    Кроме того, он заявил, что Иран продолжит соблюдать прекращение огня "до тех пор, пока на нас не будет совершено военное нападение". Тахт-Раванчи также подчеркнул, что Иран получил сообщения через посредников о том, что США "не хотят участвовать в смене режима в Иране", нацелившись на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

    Напомним, в текущем месяце США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. Но верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

    После этого Трамп написал большой пост, в котором обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи во лжи. Ранее Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала атаки Израиля на страну уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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