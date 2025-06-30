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    WP: Удар США по ядерным объектам Ирана оказался менее разрушительным, чем ожидалось

    Опубликовано:

    Флаг Ирана
    Жительница Ирана с флагом страны на фоне разрушений. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

    По данным источников издания Washington Post, США перехватили звонок двух чиновников, которые заявили, что удар по Ирану оказался менее разрушительным, чем ожидалось, передает NUR.KZ.

    По данным издания, США получили перехваченную переписку между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце. По мнению чиновников, атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    О перехваченном звонке изданию сообщили четыре человека, знакомых с секретными разведданными.

    "Перехваченные разведданные являются последней предварительной информацией, предлагающей более сложную картину, чем та, которую представил президент, заявивший, что операция "полностью и окончательно уничтожила" ядерную программу Ирана", - сказано в публикации.

    При этом администрация Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке в ходе операции США.

    "Позорно, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки. Представление о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков, - это чепуха. Их ядерная программа завершена", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Аналитики согласны с тем, что в ударах участвовала огромная огневая мощь США, которая повредила ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Но масштабы разрушений и то, сколько времени может потребоваться Ирану для восстановления, обсуждались горячо. Особенно на фоне сообщений о том, что Иран переместил свои запасы высокообогащенного урана перед ударом и что взрывы заблокировали вход на два объекта, но не разрушили их подземные здания.

    Когда его спросили о перехваченном сообщении, представитель администрации Трампа сказал, что иранцы "ошиблись". По его словам, оружие США было доставлено именно туда, куда они и хотели.

    "Один телефонный звонок между неназванными иранцами - это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами", - сказал высокопоставленный сотрудник разведки США.

    Напомним, в текущем месяце США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. Но верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

    После этого Трамп написал большой пост, в котором обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи во лжи. Ранее Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала атаки Израиля на страну уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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