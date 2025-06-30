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    Новости русской службы Би-би-си

    Замглавы МИД Ирана в интервью Би-би-си: США должны исключить новые удары перед началом переговоров

    Опубликовано:

    Маджид Тахт-Раванчи
    Маджид Тахт-Раванчи. Кадр из видео: YouTube/ООН

    США должны исключить любые дальнейшие удары по Ирану, если они хотят возобновить дипломатические усилия, заявил в интервью Би-би-си заместитель министра иностранных дел страны Маджид Тахт-Раванчи.

    По его словам, администрация президента США Дональда Трампа сообщила Тегерану через посредников о своем желании вернуться за стол переговоров, но «не прояснила свою позицию по очень важному вопросу» дальнейших атак.

    Военная операция Израиля, начавшаяся в ночь на 13 июня, сорвала шестой раунд в основном непрямых переговоров, которые должны были состояться в Маскате двумя днями позже.

    США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном в прошлые выходные, когда нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам.

    Тахт-Раванчи также заявил, что Иран будет настаивать на возможности обогащать уран в мирных целях, и отверг обвинения в том, что страна тайно движется к созданию ядерной бомбы.

    По словам замминистра, Ирану «был отказано в доступе к ядерным материалам» для его исследовательской программы, поэтому ему нужно «полагаться на себя».

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    «Уровень обогащения можно обсуждать, объемы можно обсуждать, но говорить, что вы не должны обогащать уран, что у вас должно быть нулевое обогащение, а если вы не согласны, мы будем вас бомбить — это закон джунглей», — сказал он.

    Израиль начал свои атаки на Иран на ядерные и военные объекты, а также на командиров КСИР и ученых, заявив, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия. Иран ответил ракетными ударами по Израилю. Боевые действия продолжались 12 дней, в течение которых США сбросили бомбы на три иранских ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Масштабы ущерба, нанесенного ядерной программе Ирана в результате ударов США, остаются неясными, и Тахт-Раванчи заявил, что также не может дать точную оценку.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары нанесли серьезный ущерб, в то время как президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

    Отношения Ирана с МАГАТЭ становятся все более напряженными. На прошлой неделе иранский парламент принял решение приостановить сотрудничество с агентством, обвинив его в том, что оно встало на сторону Израиля и США.

    Трамп говорил, что рассмотрит возможность повторных бомбардировок Ирана, если разведка обнаружит, что он может обогащать уран до опасного уровня.

    Отвечая на вопрос Би-би-си, может ли Иран рассмотреть возможность пересмотра своей ядерной программы в рамках какого-либо соглашения, возможно, в обмен на снятие санкций и инвестиции в страну, Маджид Тахт-Раванчи сказал: «Почему мы должны соглашаться на такое предложение?»

    Он повторил, что программа Ирана, включая обогащение урана до 60%, преследует мирные цели. Замглавы МИД также сказал, что Иран получил через посредников сообщения о том, что США «не хотят участвовать в смене режима в Иране», нацеливаясь на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

    Он добавил, что иранцы могут критиковать некоторые действия властей, но «когда речь идет об иностранной агрессии, они будут едины в том, чтобы противостоять ей».

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