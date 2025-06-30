Военные и переселенцы устроили потасовку у базы ЦАХАЛ (видео)

В воскресенье, 29 июня, у входа в штаб-квартиру бригады армии обороны Израиля в Биньямине произошли стычки между гражданскими и военными, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале, началась все с того, что десятки мирных жителей собрались у входа в штаб-квартиру.

"Собрание переросло в потасовку, и некоторые из гражданских лиц на месте происшествия напали на силы безопасности, распылили на них перцовый баллончик и разгромили военные автомобили", - говорится в сообщении.

עשרות מפגינים מול חטמ"ר בנימין. גורם ביטחוני: שוב השחיתו רכבים, ריססו גז פלפל והתפרעו@shapira_nitzan pic.twitter.com/dPnA5ZpaDE — החדשות - N12 (@N12News) June 29, 2025

В итоге для успокоения толпы пришлось привлечь не только военных, но и полицейских. Сообщается, что в результате был ранен один мирный житель, он госпитализирован.

"Армия обороны Израиля и полиция Израиля осуждают любые акты насилия в отношении сил безопасности и будут пресекать любые попытки причинить вред сотрудникам службы безопасности, которые выполняют свой долг по защите израильских мирных жителей", - предупредили в ЦАХАЛ.

РБК уточняет, что военные в Биньямине обеспечивают безопасность на границе с палестинской автономией в окрестностях Иерусалима.

Между тем издание The Times of Israel сообщает, что у военной базы собрались поселенцы, которые выступают против применения боевого оружия для разгона протестующих 28 июня.

נערי גבעות ריססו גז פלפל על שוטרים ויידו אבנים ב״הפגנה״ מול חטמ״ר בנימין. על השלט כתוב ״המג״ד בוגד״ pic.twitter.com/tt8DOdZy4r — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) June 29, 2025

Тогда военные прибыли в палестинскую деревню Кафр-Малик, чтобы препятствовать нападению на нее еврейских поселенцев. Последние начали бросать в них камни и напали в том числе на командира батальона. Группу разогнали, шестерых человек доставили на допрос в израильскую полицию.

По данным издания, военные на нападение на них выстрелами в воздух. Протестующие возле базы в Биньямине требовали привлечь к ответственности командира батальона, который руководил разгоном.