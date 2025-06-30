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    Военные и переселенцы устроили потасовку у базы ЦАХАЛ (видео)

    Опубликовано:

    Солдаты ЦАХАЛ
    Солдаты ЦАХАЛ. Фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

    В воскресенье, 29 июня, у входа в штаб-квартиру бригады армии обороны Израиля в Биньямине произошли стычки между гражданскими и военными, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале, началась все с того, что десятки мирных жителей собрались у входа в штаб-квартиру.

    "Собрание переросло в потасовку, и некоторые из гражданских лиц на месте происшествия напали на силы безопасности, распылили на них перцовый баллончик и разгромили военные автомобили", - говорится в сообщении.

    В итоге для успокоения толпы пришлось привлечь не только военных, но и полицейских. Сообщается, что в результате был ранен один мирный житель, он госпитализирован.

    "Армия обороны Израиля и полиция Израиля осуждают любые акты насилия в отношении сил безопасности и будут пресекать любые попытки причинить вред сотрудникам службы безопасности, которые выполняют свой долг по защите израильских мирных жителей", - предупредили в ЦАХАЛ.

    РБК уточняет, что военные в Биньямине обеспечивают безопасность на границе с палестинской автономией в окрестностях Иерусалима.

    Между тем издание The Times of Israel сообщает, что у военной базы собрались поселенцы, которые выступают против применения боевого оружия для разгона протестующих 28 июня.

    Тогда военные прибыли в палестинскую деревню Кафр-Малик, чтобы препятствовать нападению на нее еврейских поселенцев. Последние начали бросать в них камни и напали в том числе на командира батальона. Группу разогнали, шестерых человек доставили на допрос в израильскую полицию.

    По данным издания, военные на нападение на них выстрелами в воздух. Протестующие возле базы в Биньямине требовали привлечь к ответственности командира батальона, который руководил разгоном.  

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